¿Cuáles serán los grandes cambios en la nueva Constitución cubana?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los diputados cubanos aprobaron hoy, domingo 22 de julio, el proyecto de texto que reformará la actual Constitución aprobada en 1976, en medio de la Guerra Fría, y que busca respaldar las reformas económicas y una nueva institucionalidad más acorde con realidad actual de la isla.

El texto será debatido durante tres meses por la población y deberá ser ratificado en un referéndum. A continuación, algunos de los aspectos más importantes que serán introducidos en el nuevo texto:



Reconoce la propiedad privada



Las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro (2008-2018) abrieron paso al trabajo autónomo, que hoy emplea a más de medio millón de personas y representa un 13 por ciento de la economía nacional.



Muchos de estos "cuentapropistas" son falsos autónomos que dirigen pequeñas y medianas empresas. Pero la Constitución de 1976 solo reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria. Ahora se incluirá en el nuevo articulado "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada".



Abandona el término comunismo



El sistema político, social y económico de Cuba seguirá declarándose socialista, pero eliminará de su texto la consigna de trabajar para el "avance hacia la sociedad comunista".



A pesar de la modificación de la Carta Magna se seguirá reconociendo al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal en el país.



Límite de mandatos



Para institucionalizar la política del país y alejarse de los mandatos personalistas del pasado, la Constitución regulará que el futuro presidente ejercerá el cargo tan solo dos mandatos, de cinco años cada uno.



Inversión extranjera



Reconoce en su articulado que el capital foráneo no es algo coyuntural para paliar problemas sino un elemento importante de desarrollo para el despegue de la economía nacional.



Las autoridades cubanas han manifestado que el país tiene que atraer más de USD 2 500 millones anuales para crecer.



Matrimonio igualitario



Hasta ahora el texto solo reconoce el matrimonio entre el hombre y la mujer, mientras que el nuevo artículo 68 dirá que es entre personas, sin más especificaciones, en respuesta a la demanda de la comunidad LGBTI. Las iglesias evangélicas se oponen a la medida.



Presidente de la República



Hasta ahora no existe un presidente de la República y la jefatura del Estado la ejerce el presidente del Consejo de Estado, que es un órgano del Parlamento. Para aspirar al nuevo cargo deberá tener mínimo 35 años y máximo 60 años de edad, haber nacido en Cuba y no tener doble nacionalidad.



Nueva administración territorial y del Estado



Se eliminan las Asambleas Provinciales y se crearán gobiernos provinciales, dirigido por un Gobernador nombrado por el Parlamento nacional. También se creará la figura del primer ministro, eliminada en 1976, que será el encargado de dirigir el Consejo de Ministros.