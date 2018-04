Las clases no se suspenderán en plantel Municipal de Quito intervenido por denuncias de abuso sexual

LEA TAMBIÉN

La propia Secretaría de Educación del Municipio solicitó al Ministerio de Educación la intervención de un emblemático colegio municipal del norte de Quito, que tiene 1 200 estudiantes. Así lo señaló este jueves, 19 de abril del 2018, Pedro Fernández de Córdova, titular de la Secretaría de Educación del Cabildo.

El funcionario adelantó que el 27 de marzo del 2018 se pidió la medida porque se hallaron inconsistencias en los procedimientos académicos, administrativos, de ejecución de presupuestos y la vulneración de derechos a estudiantes, en los últimos 10 años.



El Secretario municipal contó que el pedido se realizó antes de que se presenten las denuncias de un presunto abuso y acoso sexual en la institución. La primera denuncia, de un supuesto abuso sexual, involucra a tres estudiantes. La segunda, corresponde a un presunto acoso sexual, por lo que está señalado un docente. “Esta no es la causa principal para hacer la intervención, pero juega un rol fundamental”, señaló el funcionario.



Como parte de la intervención, que se extenderá por un año, no se interrumpirán las clases ni se modificará la programación académica. El objetivo, es mejorar los procedimientos y rectificar las falencias. “ Es una intervención integral, que busca generar conciencia de que se está trabajando con niños, jóvenes y que sus actuaciones deben estar enmarcadas en la Ley”.



Sobre la inestabilidad, relacionada al cambio de cinco rectores, cuatro vicerrectores y siete inspectores generales desde el 2015, Fernández de Córdova comentó que había un vacío legal, que impedía a la Secretaría tomar los correctivos.



Por eso-subrayó- el 16 de abril se emitió un Acuerdo Ministerial que aprobó la creación de una junta de resolución de conflictos para la educación municipal. Eso les facultará, como Municipio, a sancionar a docentes por cualquier acto que vulnere los derechos.



Adelantó que en junio próximo se llamará a un concurso de méritos y oposición para elegir a las autoridades “definitivas” de las 20 instituciones municipales. En el caso del colegio intervenido, el proceso tendrá prioridad.



El secretario Fernández agregó que los estudiantes involucrados en el presunto abuso sexual tendrán un acompañamiento. No descartó sanciones, pero dijo que la idea es enmendar su accionar. “Son estudiantes con una conducta no adecuada, pero que se pueda mejorar”.