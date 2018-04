Las cifras de delitos a turistas extranjeros ya se contabilizan

Lenín Campaña es dueño de dos hoteles en el centro norte de Quito. Entre sus principales clientes están los turistas extranjeros entre los 21 y 35 años. Él contó que, en lo que va del año, sus huéspedes no han denunciado mayores percances respecto a la seguridad durante sus recorridos por Quito.

“Como parte de nuestros servicios, nosotros les explicamos que, como en toda ciudad, hay precauciones que tomar. Por ejemplo, les aconsejamos que no crucen el parque solos a altas horas de la noche”, dijo.



El trabajo en conjunto con los moradores y comerciantes hizo del sector de La Alameda un sitio más amigable con los turistas que llegan hasta ese barrio en el centro-norte.



En la capital, hasta diciembre del 2017, solo se contaba con datos sobre delitos en contra de extranjeros, en términos generales. En esas cifras no se determinaba cuántos de esos delitos fueron contra turistas.



Solo a partir de enero pasado, las autoridades esclarecieron la situación del turista extranjero en Quito con respecto a la ocurrencia de delitos. Esto porque la Policía Turística, que solo funciona en la capital, decidió recopilar los datos sobre índices delictuales, con base en si la persona extranjera está de paso o si se radicó en el Distrito Metropolitano.



Por esto, el Municipio de Quito y la Policía Nacional tienen dudas sobre la conclusión a la que llegó el artículo ‘Five Destinations That Call for Caution’ (Cinco destinos que requieren precaución) del The New York Times, publicado el 12 de marzo del 2018.



Esa nota se basó en el índice de Ciudades Seguras publicado a finales del 2017 por The Economist, de Londres.



Pero, ¿cuáles son las cifras con las que se cuenta para enfrentar la inseguridad? Darwin Robles, de la Policía Turística, señaló que desde enero de este año ya se cuenta con datos que atañen al turista extranjero.



En enero del 2018 se produjeron 67 delitos en contra de turistas extranjeros. De estos, 45 fueron hurtos y 19 robos. El resto se divide en delitos como apropiación fraudulenta, tentativa de robo y extorsión.



El mes pasado, 50 turistas denunciaron un delito en su contra. De esa cantidad, 26 fueron hurtos y 22 robos. El resto fue de otro tipo de delitos, similares a los presentados en enero.



Otro dato importante, teniendo en cuenta que el artículo del New York Times señalaba como un problema el robo en hoteles, es que en enero del 2018 hubo 4 delitos en lugares de hospedaje y esa cifra se repitió durante el mes pasado.



Entonces, ¿cuáles fueron los datos con los que se concluyó que Quito es una ciudad que requiere precaución para viajar? Jorge Carrera, asesor de Vía Inteligente, consultora que levanta información de big data, señaló que, en el caso de lo hecho por The Economist no se sustentó en datos completos y que, por lo tanto, el informe puede tener un sesgo.



“Se tomaron datos de manera gruesa e incompleta y se hizo un cuadro. Detrás de esto no se hizo mayor investigación”, comentó Carrera.



Para Verónica Sevilla, directora de Quito Turismo, en la capital sí se dan robos y hurtos pero no es un fenómeno que sea de alarma. “En una ciudad como Quito que camina a ser una metrópoli, es previsible que puedan haber casos de estos como los hay en las capitales de todo el mundo”, dijo.



Tanto la Policía Turística, como el Municipio implementan acciones para reforzar la seguridad para los turistas. Robles dijo que uno de los programas que se realizan es el de Hotel Seguro. Este consiste en dotar de capacitaciones a los dueños y administradores de los lugares de hospedaje en temas de seguridad.



Después de esa capacitación, efectivos de la Policía visitan diariamente esa hostal u hotel para conocer sobre las novedades que se han presentado. El programa arrancó hace un mes y hay cerca de 20 hoteles inscritos en la iniciativa.



Otra acción que se planea entre el Municipio y la Policía es destinar parqueaderos exclusivos para los vehículos que transportan a pasajeros hacia los lugares turísticos. Robles señaló que el objetivo es evitar el hurto de dispositivos electrónicos que suelen dejarse en esos automotores.

De acuerdo con los datos que maneja Quito Turismo, durante enero del 2018, a la capital ecuatoriana llegaron 53 007 turistas extranjeros. En febrero pasado hubo 52 567.