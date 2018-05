Cierre de la intersección de la av. Mariscal Sucre y Rodrigo Chávez genera congestión vehicular en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

El cierre vial de la intersección entre las avenidas Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez (sentido occidente-oriente), en el barrio La Mascota, en el sur de Quito, complicó la movilidad vehicular del sector la mañana de este viernes, 25 de mayo del 2018.

Maquinaria pesada, grúas y herramientas de construcción reposan sobre el tramo donde se inició un cerramiento ayer, a las 22:00.



En ese sector se construirá un pozo de salida de emergencia del Metro de Quito. Será de 6,5 metros de diámetro y 36 metros de profundidad que dará servicio al tramo del túnel comprendido entre la parada La Magdalena y San Francisco. Así lo afirmó José Luis Grijalva, gerente de obra civil de Acciona, empresa encargada de la cimentación de la obra.



La edificación del pozo tardará entre seis y nueve meses, confirmó Grijalva. En ese contexto, la av. Mariscal Sucre amaneció con el cierre de tres carriles: dos en sentido sur-norte y uno de norte a sur. Por eso, se puso en marcha un plan de movilidad vehicular que abarca varios desvíos viales.



Desde las 09:30, la movilización sur-norte por la av. Mariscal Sucre funcionó normalmente para el transporte público. Sin embargo, la congestión vehicular se localizó en uno de los desvíos para vehículos particulares: la av. Libertadores y el giro hacia la calle Jacinto Collahuazo. A eso de las 11:45, el tráfico lucía pausado en las arterias viales.



Para Manuel Parra, taxista que transitaba por la Libertadores, el problema no se evidenció hoy, pues la afluencia en día de feriado es menor. El conflicto, dice, se podrá observar con mayor claridad durante el transcurso de la semana, sobre todo, en horas de la mañana de 6:00 a 09:00 y en la noche de 18:00 a 20:00.



Para ingresar a la av. Rodrigo de Chávez, los capitalinos siguieron la calle Francisco de Barba y giraron por la Galte. A eso de las 09:30 el flujo vehicular por los tramos era fluido. Sin embargo, a las 11:00 el tráfico se pausó en la Barba, mientras que el desvío oriente-occidente hacia la Mariscal Sucre, para transporte público y particular, se direccionó por la Rodrigo de Chávez. El tráfico se intensificó aún más debido a la restricción vehicular, causada por trabajos de construcción del Metro de Quito, entre la Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez.



Según indicó Lenin Vinueza, director de operaciones de la Agencia Metropolitano de Tránsito (AMT), el tráfico se intensificará alrededor de tres semanas con un incremento de 10 a 15 minutos con relación al flujo diario en el sector. En ese orden, 100 efectivos de la AMT, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, estarán presentes en cada desvío para facilitar el tránsito a la ciudad.



Para Elsa Zurita, moradora y dueña de una tienda en plena av. Mariscal Sucre, habrá más consecuencias a partir del cierre. Además del tráfico, el flujo comercial podría estancarse.



“Estamos preocupados porque nos explicaron, hace dos semanas, que serán alrededor de diez meses con el tramo cerrado. El transporte público pasa libremente pero ¿cuántas personas pasarán por la calle y podrán consumir?Nosotros debemos seguir pagando nuestras cuentas, planillas e insumos para vivir, eso no cesa”, manifestó la mujer que lleva 22 años en el sector.



Con eso coincide Piedad Pacheco, que trabaja en la arteria vial por más de 10 años. “No puedo decir si nos afectará o no, pero es claro que la gente ya no caminará por aquí en estos meses, lo cual nos deja en incertidumbre”, declaró.



Se recomienda a la ciudadanía salir con más tiempo de anticipación a sus diversas actividades. Si tiene alguna denuncia o duda puede comunicarse con la AMT en la línea telefónica 1800-AMT-AMT.



Otros desvíos



- Los buses que normalmente ingresan por la Rodrigo de Chávez para ir a la Villa Flora, deberán hacerlo por la Gatazo, pasando por la calle Jacinto Collahuazo, la avenida 5 de Junio hasta llegar a la Galte. Desde allí podrán tomar su carril en sentido occidente-oriente.



- La AMT informó que la calle Francisco Barba, en el tramo de la 5 de Junio hasta la Ricardo Jaramillo, será en una sola dirección. Lo mismo sucederá en la vía Galte, en el tramo que inicia desde de la Ricardo Jaramillo hasta la Rodrigo de Chávez. Recuerde que no puede estacionarse en la zona.