Por trabajos del metro hay cierre parcial en la Av. Patria y 10 de Agosto

Desde el miércoles 4 de abril se realizó el cierre parcial, en la Av. Patria y 10 de Agosto. La intervención durará dos meses, debido a tratamientos de terreno en el sector previo al paso de la tuneladora que construye el Metro de Quito.

El cierre comprende un carril entre la Ulpiano Páez y 10 de Agosto . Mientras que, sobre la avenida 10 de Agosto se realiza el cierre de 30 metros de un carril, de los tres existentes.



Para facilitar la movilidad, los usuarios pueden tomar la calle Ulpiano Páez que debido a los trabajos cambia de sentido sur- norte para facilitar la movilidad y se realizará un desvío que pasa por la 9 de octubre, la Jorge Washington y sale a la Av. 10 de Agosto.

Los propietarios de los locales comerciales se sienten preocupados por el cierre de este tramo, temen que sus ventas bajen.

La intervención durará dos meses en el sector.

Florencio Torres, tiene su local de música en la avenida Patria. Al frente de su local, fueron colocadas cintas amarillas que advierten del cierre de la vía. Mientras abría su local, un mini tractor pasó sobre la calle, mientras que una grúa bajaba los equipos de trabajo.



Torres espera que los trabajos duren el tiempo estipulado de dos meses, debido al ruido que produce la maquinaria y los trabajos distorcionaría el sonido de la música que ofrece al público.



"Pese a que no me han comunicado nada sobre el cierre de este tramo, espero que los trabajos no se demoren mucho. Por el cierre la gente tomaría otra ruta y ya no pasaría por este sector que es bastante comercial", manifestó.