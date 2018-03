La CIDH lamenta que la Constitución 'se haya ido de vacaciones' en Ecuador en audiencia sobre DD.HH. de mujeres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó este miércoles, 28 de febrero del 2018, que la Constitución "se haya ido de vacaciones en Ecuador", afirmó el integrante de esa entidad Luis Ernesto Vargas durante el 167 periodo de sesiones en Bogotá, al que no acudieron representantes de ese Estado.

"Lamento que la Constitución se haya ido de vacaciones en el Ecuador, que haya un estado de cosas inconstitucionales tan evidente, tan flagrante", dijo Vargas durante una audiencia acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador.



El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas en febrero pasado al representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador José Valencia, tras los cuestionamientos de la CIDH acerca de la consulta popular celebrada entonces, lo que desató una fuerte ola de críticas al organismo interamericano.



Vargas señaló hoy miércoles que parte del punto de que la situación de violación de los derechos de las mujeres denunciado por varias organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana "es cierto, porque si el Estado no quiere venir a contrarrestar o pone su punto de vista, uno tiene que ir del lado de las víctimas para saber que lo que están denunciando tienen un fundamento".



"Por esa circunstancia, siempre se les da la garantía de escucharlos en igualdad de condiciones", comentó Vargas acerca de la ausencia de representantes del Estado ecuatoriano en la audiencia de este miércoles.



El comisionado también dijo estar "perplejo escuchando" la "gran cantidad de denuncias" planteadas por miembros de la sociedad civil.



"No se sabe qué aterra más, si ver la silla vacía que corresponde al Estado de Ecuador o escuchar esta gran cantidad de ignominias de que son víctimas las mujeres en ese país", aseguró Vargas.



En referencia a las violaciones de los derechos de las mujeres, se mostró sorprendido "por la revictimización" que producen las autoridades "que reciben denuncias" y no actúan puesto que "no hay protocolos a través de los cuales impongan respeto y no el morbo por sobre el reconocimiento de los derechos de que deben hacer gala las víctimas".



"Por esa circunstancia, creo que vamos a enfatizar mucho lo que ocurrió el día de hoy (...) Vamos a ser muy enfáticos, no solo respecto a esto que me parece una afrenta para los derechos humanos, esta silla vacía que pareciera significar que o le tuvieron miedo por la cantidad de denuncias que estaban haciendo o irrespetan de manera muy grave el sistema interamericano", sostuvo.



Los representantes de la sociedad civil pidieron una visita al país para revisar la situación, ante lo que la CIDH se mostró dispuesta, si bien Vargas recordó que una visita de ese tipo "requiere la aquiescencia del Estado", por lo que pidió a Ecuador que la permita.



Cancillería dice que Ecuador garantiza respeto y promoción de DD.HH. de mujeres



Ecuador garantiza y promueve los derechos humanos, en los planos constitucional, legal, jurisprudencial y de política pública, aseguró este miércoles 28 de febrero del 2018 la Cancillería en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudia en Bogotá la situación de los derechos humanos de las mujeres.



En un comunicado, la entidad estatal sostiene que la protección de los derechos humanos de las mujeres en el país andino "se materializa a través de la adopción de un marco normativo" tendente a garantizarlos.



Recordó que en febrero último, por primera vez en Ecuador entró en vigor la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres.



La normativa, fruto de un proceso de participación ciudadana y del compromiso del Estado, tiene como objetivo prevenir y erradicar todo tipo de violencia en el ámbito privado y público, añadió.



En ese marco, la Ley establece la creación de un Sistema Nacional Integral que busca transformar patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, apuntó la Cancillería en el documento.



Agregó que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 llamado Toda una Vida, reconoce "la igualdad en la diversidad de los diferentes sujetos de derechos, incorpora el enfoque de género y el lenguaje inclusivo, visibiliza a las mujeres en su diversidad y atiende problemáticas específicas y acciones afirmativas".



En el comunicado aseguró que "el avance de Ecuador en la materia es innegable" y se evidencia en la consulta popular del 4 de febrero, mediante la cual se logró la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.



Asimismo, "la normativa constitucional e infra-constitucional del Estado permite prevenir, investigar, juzgar y sancionar a quienes atenten contra los derechos humanos de las mujeres", indicó el Ministerio de Exteriores.



Y explicó que esta incluye un sistema investigativo que persigue el desarrollo efectivo de las etapas pre-procesales y procesales a través de una debida diligencia y garantiza lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre el debido proceso y derecho al recurso efectivo.



Entre las medidas destaca la creación, en 2015, de fiscalías especializadas en materia de violencia de género y el establecimiento de protocolos dirigidos a atender denuncias vinculada a delitos sexuales y de violencia de género.



"La lucha contra la violencia de género se combate a través de la denominada Cruzada Nacional contra la violencia a las mujeres y el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género y al promover el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia", indicó.



Para ello -añadió- el Consejo de la Judicatura diseñó e implementó diversas políticas, programas y proyectos tales como, entre otros, el fortalecimiento del servicio judicial contra la violencia a la mujer.