Chone se inundó por el desbordamiento de un río

El desbordamiento del río Garrapata anegó a 10 poblaciones de la parroquia Ricaurte, del cantón Chone (Manabí) este 23 de febrero del 2018.

Según el Municipio de Chone, las fuertes lluvias que cayeron sobre las zonas montañosas del cantón entre la tarde y noche del 22 de febrero provocaron que los riachuelos y esteros crecieran y al llegar al río Garrapata, todo el causal se desbordó, causando inundaciones en las zonas bajas de la parroquia Ricaurte.



Deyton Alcívar, alcalde de Chone y presidente del Comité de Operaciones Emergentes (COE), señaló que desde la medianoche del 23 de febrero se activó la Sala Situacional para monitorear al afluente y prestar ayuda a los moradores de los poblados San Andrés, San Jacinto, Santa Rita, La Estrella, Estrellita, Garrapata, Garrapatilla, Levante y otros de la parroquia Ricaurte.



Los pobladores de esas zonas tuvieron que evacuar en la madrugada porque el nivel del agua subió e inundó sus casas.



El morador Ramón Molina señaló que en menos de cinco horas el río aumentó su caudal. “Nos dio miedo porque cuando el río crece es difícil salir. No hay puentes, solamente badenes y estos estaban bajo el agua”.



Bella Moreira, moradora del sitio Garrapatilla afirmó que vivieron momentos de miedo porque la lluvia era muy fuerte y parecía no detenerse. “Gracias a Dios, solo se perdieron los animales como pollos, patos y hasta un perro se fue aguas abajo, pero a nosotros no nos pasó nada”.



Según el Municipio, el COE continuará activado y monitoreando los ríos del cantón debido a que las fuertes lluvias continúan en el cantón manabita.



La Empresa Pública de Agua (EPA), anunció que como medida de prevención se cerraron las compuertas que dotan de agua a esa entidad, desde la represa Río Grande.



El fuerte temporal es ese cantón también ocasionó que en el sitio Carrasco, de la parroquia Santa Rita, se registrara un derrumbe, que cayó sobre tres viviendas.



Según Alcívar no se registraron heridos de gravedad. Pero las tres familias, que vivían en esas casas, resultaron damnificadas. Por el momento, están viviendo en casas de familiares hasta que terminen los trabajos de evacuación de los escombros.