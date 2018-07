Miles chilenos marchan en Santiago a favor de aborto libre, seguro y gratuito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miles de personas, en su mayoría mujeres, marcharon la noche de este 25 de julio del 2018 por la Alameda Bernardo OHiggins, la principal arteria de la capital chilena, en favor del aborto "libre, seguro y gratuito".

Acompañadas de batucadas y de cientos de pancartas donde se podían leer frases como "mujeres en marcha hasta que seamos libres", "las ricas se lo pagan...las pobres se desangran" o "aborto libre ahora", unas 40.000 personas marcharon pacíficamente hasta pasar por el frente del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.



Las manifestantes, que en su mayoría llevaban pañuelos verdes, al igual como ocurre en Argentina, se reunieron primero en la Plaza Italia, uno de los puntos neurálgicos de Santiago, y desde allí siguieron por la calzada sur de la Alameda, en una marcha en la que prácticamente la Policía no se hizo presente.



En el puerto de Valparaíso también se realizó una multitudinaria manifestación en apoyo al aborto libre, seguro y gratuito.



La manifestación arrancó en Plaza Victoria y recorrió las principales arterias de la ciudad lo que causó la interrupción del tránsito en varios puntos estratégicos de la zona.



Según la Policía, en varias otras ciudades se replicaron las marchas sin que se informara de incidentes o detenidos.



Tras dos años de tramitación, el 3 de agosto de 2017, Chile aprobó la histórica ley enviada por la expresidenta Michelle Bachelet que despenaliza el aborto en tres causales: en caso de inviabilidad fetal, peligro de vida para la mujer y embarazo por violación.



En esta línea, un grupo de parlamentarios, en conjunto con la Plataforma #AbortoLegalySeguro, anunciaron durante esta jornada la presentación de un proyecto de ley que pretende regular la interrupción del embarazo sin los tres causales de por medio, con un límite hasta las 14 semanas de gestación.



La idea es "que nunca una mujer pueda ser condenada a la cárcel por tomar la decisión de interrumpir su embarazo", aseguró el senador del Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi, que impulsa el proyecto.



"Por eso hemos elaborado un proyecto de ley que vamos a presentar la próxima semana con varias senadoras, y esperamos que se sumen senadores también a esto, en la idea de abrir en Chile un debate, una conversación, un proceso democrático, un espacio de reivindicación de derechos y autonomía", agregó Girardi en declaraciones que difunde el portal de Radio Cooperativa.



La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, aseguró en respuesta a esta iniciativa que "en democracia no hay temas vetados y nunca a un Gobierno puede molestarle cuando se ejercen las atribuciones que son las atribuciones propias de la vida democrática".

"Lo que sí puedo reiterar y asegurar es que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene una posición en esta materia que es invariable, que los chilenos han conocido y que van a conocer y que va a ser siempre la misma, que es de defensa a la vida", enfatizó.