Chile califica la demanda marítima de Bolivia de ‘insustentable’

Chile afirmó este jueves que “debe rechazarse” la demanda boliviana de negociar un acceso soberano al océano Pacífico, al ser “insustentable” pues las fronteras de ambos países quedaron definitivamente fijadas en un tratado de 1904, en su primer día de alegatos ante la CIJ.

“Voy a ser absolutamente claro (...) No hay negociación fuera del ámbito del Tratado (de Paz y Amistad) de 1904” que ya “resolvió” las “líneas territoriales” entre Chile y Bolivia, afirmó el representante chileno Claudio Grossman, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.



Así, la demanda de Bolivia “es insustentable y debe ser rechazada íntegramente”, aseguró el representante chileno.



En su demanda presentada en 2013, La Paz busca un fallo de la CIJ que establezca la obligación de Chile de negociar un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico.



La Guerra del Pacífico de 1879-1883 supuso que Bolivia perdiera 120 000 km2 de territorio y sus únicos 400 km de costa en el Pacífico en favor de Chile. La invasión chilena de esa zona se confirmó con el Tratado firmado entre ambos países en 1904.



Chile no es el “villano aislacionista” de esta vieja disputa entre los dos países, alegó Grossman.



“Chile reconoce a Bolivia el derecho de tránsito comercial sobre puertos chilenos en el Pacifico”, agregó, recordando que el “80% de la mercancía que pasa por el de Arica es boliviana”.



En este aspecto “Chile ha hecho más” en esa zona de lo que requiere el tratado, al ampliar carreteras o mejorar la capacidad de almacenamiento de los puertos.



Pero “Bolivia no está satisfecha” y “quiere cambiar la naturaleza de su acceso al mar” que “fue libremente consensuado en 1904”, añadió el representante chileno. Grossman insistió que la “soberanía de Chile” sobre esa zona ya se zanjó en 1904 y hoy es “cuestión ya resuelta”.



Bolivia -que el lunes y martes presentó sus alegatos ante la CIJ- estima, no obstante, que desde entonces los chilenos adoptaron un compromiso de negociar un acceso al océano para este país andino. Bolivia es el único país del continente americano, junto a Paraguay, sin salida al mar.