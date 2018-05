Chile llama al continente americano a 'reaccionar' a la crisis en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se reunió hoy, jueves 10 de mayo del 2018, con el subsecretario de Estado de EE.UU., John Sullivan, para transmitirle la opinión de su Gobierno sobre la crisis en Venezuela y la necesidad de "reaccionar" ante las elecciones del 20 de mayo.

"En Venezuela no hay una democracia, las elecciones que está ofreciendo Venezuela tampoco son elecciones democráticas, transparentes y con garantías para todos los sectores y eso implica que la región debe reaccionar", consideró Ampuero en declaraciones a un reducido grupo de periodistas, entre ellos.



Ampuero, de viaje en Washington, habló a la prensa a la salida de su reunión con Sullivan, al que explicó la postura de su Gobierno sobre Venezuela y sobre otros temas de importancia regional.



"Lo central es que aquello que Chile haga, lo haga en el marco de un acuerdo con otros países que mantienen un análisis semejante, con los cuales comparte valores. A Chile le interesa siempre actuar en términos multilaterales con el apoyo de otros países en una determinada dirección", explicó.

Posteriormente, en un evento en el centro de pensamiento Wilson Center, Ampuero indicó que el Grupo de Lima tiene previsto "urgir al Gobierno venezolano a celebrar elecciones libres y democráticas" durante su próxima reunión, que se celebrará en México el próximo lunes.



Venezuela celebra el próximo 20 de mayo elecciones presidenciales, en las que el grueso de la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no participará al considerar que los comicios son fraudulentos y solo buscan legitimar en el poder al actual presidente, Nicolás Maduro.



Sobre Venezuela, Ampuero habló también hoy con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al que hizo llegar su preocupación sobre el impacto de la crisis en la región con la salida de miles de refugiados procedentes del país caribeño.



Según cifras oficiales, en 2017 llegaron a Chile unos 165.000 venezolanos, casi el doble que el año anterior.

El canciller comenzó el día en Washington reuniéndose con Almagro en la sede de la OEA para luego encontrarse en la embajada de Chile en EE.UU. con el director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan Cruz, entre otros funcionarios.



Más tarde se reunió en el Departamento de Estado con Sullivan, quien hizo unas breves declaraciones a la prensa antes del encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada.



"Estoy encantado -afirmó Sullivan- de dar la bienvenida a Ampuero aquí al Departamento de Estado para continuar desarrollando nuestra relación personal y también para reafirmar los importantes lazos entre Estados Unidos y Chile".

Chile es uno de los once países que negociaron con el Gobierno de Barack Obama el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), del que EE.UU. salió por decisión del actual presidente, Donald Trump.



Esos once países de la cuenca del Pacífico que negociaron el TPP con Obama ya rubricado su propio acuerdo, el llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), que entrará en vigor a finales de 2018 y que se firmó a principios de marzo en Chile.



Por otro lado, Chile es la única nación latinoamérica que se beneficia del Programa de Exención de Visas (VWP, en inglés), que permite a los ciudadanos de 38 países viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado para visitas centradas en negocios o turismo por un periodo no superior a 90 días.