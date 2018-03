Chile dice que Bolivia ha hecho una 'tergiversación histórica' ante la CIJ

El representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Claudio Grossman, dijo el lunes 19 de marzo del 2018 que Bolivia ha hecho una "tergiversación histórica" de la Guerra del Pacífico durante la primera jornada de audiencias orales del juicio que enfrenta a ambos países por la salida al mar.

"Esa guerra ocurrió cuando Bolivia rehusó un arbitraje en las circunstancias en las que estaban establecidas en un tratado", dijo Grossman, quien añadió que el conflicto se inició "cuando Bolivia quiso expulsar colectivamente a los chilenos que vivían en esos territorios" y "confiscar sus propiedades".



Aseguró que no les han "sorprendido" los alegatos de Bolivia, pues la mayoría de sus argumentos "ya estaban presentes en su contramemoria y en su réplica", los documentos escritos que las partes presentaron antes de la fase oral del juicio.



"Ellos han caricaturizado algunos componentes de esas presentaciones, como señalar que cualquier controversia o disputa genera obligaciones de resultado", añadió el representante chileno.



Grossman dijo que prefería "no entrar en detalle" en los argumentos jurídicos que presentará Chile este jueves, cuando comienza su turno en los alegatos orales, pues no quiere "anticipar" nada a la delegación boliviana.



El canciller chileno, Roberto Ampuero, dijo que Bolivia hizo en sus presentaciones referencias a un ambiente "que no existe en el norte de Chile", pues La Paz hizo una representación "bastante dramática" de la situación en la frontera.



Ampuero añadió que Bolivia le pidió al alto tribunal de la ONU que "no legisle según la ley", y advirtió que eso llevaría a decisiones que se aparten del Derecho Internacional.