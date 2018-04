Chile advierte que la compra de criptomonedas es de alto riesgo

La compra de criptomonedas u otros activos similares es "una actividad de alto riesgo", alertó este jueves, 5 de abril del 2018, a través de un comunicado el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) de Chile.

Si bien el CEF descartó que las criptomonedas representen en la actualidad una amenaza para la estabilidad financiera, advirtió sobre los riesgos asociados a la adquisición, tenencia o inversión en este tipo de activos.



"Los compradores, sean personas naturales o jurídicas, se encuentran expuestos, entre otros, a los siguientes riesgos: fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo en la mayoría de los casos y, eventuales pérdidas por robo, fraudes o dificultades con respecto a la información disponible", señaló el CEF.



El organismo subrayó que estos activos virtuales no son emitidos ni respaldados por bancos centrales u otras autoridades públicas y que, en la mayoría de los casos, su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios, reza un comunicado del CEF.



"En Chile actualmente no existen regulaciones específicas para estos activos, ni para sus emisores o intermediadores", agrega el texto del CEF, organismo interinstitucional presidido por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, e integrado también por el presidente del Banco Central del país, Mario Marcel, entre otros.



Por el hecho de no contar con un emisor soberano que los respalde, el Banco Central ha establecido que las criptomonedas no pueden considerarse monedas en el sentido legal y conceptual del término y bajo el marco legal vigente tampoco pueden considerarse valores, según la información oficial.



El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, advirtió el pasado lunes, 2 de abril del 2018, sobre la necesidad de regular el mercado de las criptomonedas porque su anonimato puede amparar operaciones ilegales.



En este sentido, el CEF destacó que a pesar de no existir actualmente una regulación específica para las criptomonedas, éstas deben cumplir con el marco legal y normativo que les sea supletoriamente aplicable, y se encuentran sujetas al cumplimiento del marco regulatorio general.