Chavistas solicitarán que médicos evalúen a fiscal por 'insania mental' debido a sus críticas hacia Maduro

El chavismo solicitará al Tribunal Supremo de Justicia que se conforme una junta médica para evaluar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por supuesta "insania mental", luego de que la funcionaría se manifestó en contra de la Constituyente, indicó hoy 5 de junio del 2017 el diputado oficialista Pedro Carreño.

"Nosotros vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia a solicitarle (...) que se conforme una junta médica de expertos, de peritos, de psiquiatras para que le hagan una evaluación a la señora, para qué, para prever que esa señora con esa conducta, con esa patología sistemática y recurrente, vaya a llevar a la república a daños mayores", dijo.



En una entrevista matutina en el canal estatal VTV, el parlamentario y vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de los estados Zulia y Trujillo, aseguró que Ortega con "ese comportamiento" da "sobradas manifestaciones de insania mental, y de que su comportamiento no está bien".



La Fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico.



Además, ha desmentido una tesis difundida por el Gobierno que sostenía que una de las 65 muertes registradas hasta el momento en protestas pudo ser producida por otro manifestante, asegurando que la muerte fue producida por un agente de seguridad con un proyectil de lacrimógena.



Carreño, que ya en otras oportunidades ha cargado contra la fiscal por estas misma acciones, indicó hoy que aunque no sabe "cuál es la patología que tiene esta señora ahorita en su conducta, sí sabemos que tiene insania mental (demencia), eso no es inédito, ahí tenemos el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador".