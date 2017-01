Hospitalizado de gravedad el asesino en serie Charles Manson en EE.UU.

El asesino en serie Charles Manson ingresó hoy (3 de enero de 2017) enfermo de gravedad a un hospital del estado de California (EE.UU.), donde cumple cadena perpetua por sus crímenes, según informó hoy Los Angeles Times.

El rotativo angelino, que citó a "dos fuentes familiarizadas con la situación", no informó sin embargo de la grave enfermedad que causó el ingreso de Manson al centro médico.



El Departamento de Correccionales de California, por su parte, no reveló detalles sobre el estado de salud de Manson por cuestiones legales aunque aseguró que "está vivo", y declinó comentar sobre su supuesto traslado a un hospital por razones de seguridad.



Actor y cantante frustrado, Manson estremeció a Hollywood y a la nación en agosto de 1969 con un sangriento espiral de violencia en el que él y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial.

Entre los asesinados estaba la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo de la unión con el director Roman Polansky, así como otras cuatro personas relacionadas con el mundo del espectáculo.



Los asesinos utilizaron la sangre de sus víctimas para escribir mensajes en las paredes mientras seguían las instrucciones que creían escuchar en la canción de The Beatles Helter Skelter.

Manson, de 82 años, suma centenares de sanciones por mal comportamiento en la cárcel, donde también se grabó en el entrecejo un tatuaje en forma de una cruz gamada.