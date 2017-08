'El Chapo' ve a sus gemelas por primera vez desde su extradición

'Joaquín 'El Chapo' Guzmán vio este lunes, 14 de agosto, por primera vez a las dos hijas que tiene con su tercera esposa, Emma Coronel, tras su extradición desde México a Estados Unidos el pasado 19 de enero.

Coronel acudió con las niñas, de cinco años, a la tercera vista oral preparatoria del juicio que tuvo lugar ante el juez Brian Cogan, en la corte federal del Distrito Este de Nueva York.



Nada más entrar escoltado en la sala, el ex jefe del cártel de Sinaloa dirigió su mirada a los bancos del público en busca de su familia y allí encontró a su mujer, a sus dos hijas y a Bernarda Guzmán, una de sus hermanas.



Vestido con el uniforme azul marino de preso, 'El Chapo' correspondió con una sonrisa a las de su mujer y sus hijas, que no quitaron la mirada de él en los apenas 15 minutos que duró la vista oral.



Todas, junto a una abogada mexicana de el narco, estuvieron flanqueadas en el banco por los cuatro abogados especializados en mafia y crimen organizado con los que 'El Chapo' quiere sustituir a los dos abogados de oficio que ha tenido desde su extradición.



Guzmán, que llegó a ser considerado el narco más poderoso del mundo, se encuentra en estricto régimen de aislamiento en el Metropolitan Center de Nueva York, una cárcel de alta seguridad que ha albergado a terroristas de Al Qaeda.



Tras casi siete meses en ella -se cumplen el próximo día 20-, este jueves recibirá por primera vez la visita de alguien de su familia. Las autoridades autorizaron el jueves pasado (10 de agosto) la visita de una de sus hermanas.



Emma Coronel no ha podido aún visitar a su marido en la cárcel neoyorquina. Pidió permiso antes de la vista preparatoria anterior, que se celebró a principios de mayo, pero le fue denegado.



El temor de la fiscalía es que a través de ella pueda volver manejar sus negocios del narcotráfico. Coronel, de 28 años y con nacionalidad estadounidense y origen mexicano, es una exreina de la belleza. Es pareja de 'El Chapo' desde 2007, cuando ella tenía 18 años.