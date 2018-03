César Navas dice que la negociación para liberar a periodistas sigue

Los familiares de los tres colaboradores de EL COMERCIO que fueron secuestrados en Mataje llegaron, a las 08:00 de este jueves, 29 de marzo del 2018, a las instalaciones del ECU-911 de Quito.

Allí se reunieron con autoridades del Ministerio del Interior y de Defensa. La cita fue reservada y solo accedieron padres, hermanos, hijos y parejas de los tres colaboradores.



Por cerca de una hora, el ministro del Interior, César Navas, les informó sobre la situación del plagio. Aunque no se conocieron los detalles de la charla, los familiares dijeron sentirse tranquilos por las noticias recibidas.



“Las tres familias somos un frente unido, que está trabajando, que está fuerte, que no descansará en esta labor y en la lucha de traer a los tres periodistas con vida, sanos y salvos a nuestro país”, dijo una de las familiares y vocera del grupo.



En el mismo edificio del ECU-911, Navas también se reunió con el Comité de Crisis.



Altos jefes militares y policiales acudieron a esa convocatoria. Ellos fueron convocados la noche del miércoles, luego de que medios colombianos informaran que el equipo periodístico de este Diario había sido liberado. Según El Tiempo de Bogotá, la noticia fue confirmada por militares de esa nación. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas no corroboraron la información.

Este jueves, el ministro Navas se pronunció públicamente temprano, en la mañana en EcuadorTV. Y antes de ingresar a la reunión con los parientes, señaló lo siguiente: “Lo que pasó ayer (miércoles 28 de marzo) es una irresponsabilidad, por decir lo menos, con las expectativas que se siembran; por eso hemos pedido que acudan siempre a las versiones oficiales”.



A Navas se le preguntó si los tres colaboradores seguían secuestrados. El Ministro dijo que están en un proceso propio de negociaciones. “Es parte de la investigación. Les digo que están bien y estamos trabajando para eso. Aquí hay equipos especializados de la Unase (Policía Antisecuestros) que se encuentran haciendo su trabajo”.



Navas pidió paciencia para acceder a la información. “Cada paso que damos, lo damos en firme y sabiendo técnicamente lo que estamos haciendo”.



Este jueves, Navas también informó que otros países están apoyando en las investigaciones relacionadas a este caso.

​



El control en San Lorenzo



Mientras eso ocurría en Quito, en San Lorenzo (Esmeraldas), militares y policías de élite realizaban controles de seguridad en las carreteras.



Ese resguardo es parte de las medidas que adoptó el Gobierno para vigilar esa zona fronteriza. Otra de las acciones adoptadas por el presidente, Lenín Moreno, fue la extensión del estado de excepción en los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro.



La disposición empezó a regir desde ayer, tras la publicación del Decreto 349. En el documento se indica que la extensión se da “por los graves acontecimientos, que han incluido ataques a la fuerza pública y han puesto en grave riesgo a quienes residen en el lugar”. Desde el 27 de enero, día en que se registró el primer atentado, los dos cantones han sido víctimas de ocho ataques.

Policías de élite realizan controles de seguridad en las vías de San Lorenzo. Foto: EL COMERCIO



Por esos hechos se registran 18 militares y policías heridos y tres marinos fallecidos.



Por ello, el Ministerio del Interior indicó que actualmente existen 11 763 soldados y policías en la frontera norte.



La idea es que los uniformados reduzcan la vulnerabilidad de las personas e instituciones que hay en la zona.

Para esto, personal especializado en explosivos verifica a diario las instalaciones de entidades como la Fiscalía, la Corte, la Alcaldía y los espacios públicos de San Lorenzo.



Entre otros aspectos, el estado de excepción prohíbe los derechos de inviolabilidad de domicilios, correspondencia, libertad de tránsito y las reuniones de las poblaciones durante un mes más.

En el kilómetro 1,5 de la vía San Lorenzo-Mataje se instaló un nuevo puesto de control, en el que participan equipos tácticos del GEMA-GIR y GOE de la Policía, así como soldados de las Fuerzas Especiales.



Hasta hace una semana, únicamente operaba el puesto de control instalado en el destacamento militar de la Fuerza Naval, ubicado 1,5 kilómetros antes de llegar a la población fronteriza de Mataje.



Los controles en la vía se extremaron tras los últimos atentados perpetrados por grupos ilegales. En el sitio, los militares entregan recomendaciones a periodistas y a quienes pasan el primer control. “Si ven un bulto en la vía o canecas de color azul no avancen y comuniquen para actuar, puede ser un explosivo”, explican.