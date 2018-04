Ministro Navas dice que no ha habido más comunicación con secuestradores de pareja en la frontera con Colombia

LEA TAMBIÉN

El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo hoy jueves 19 de abril del 2018 que no ha habido más comunicación con los secuestradores de una pareja de Santo Domingo, que desapareció la semana pasada en la frontera con Colombia.

"Sobre los dos ciudadanos que se encuentran secuestrados no hemos tenido comunicación con los captores", dijo Navas en una rueda de prensa en la ciudad de San Lorenzo, en el norte de la provincia fronteriza de Esmeraldas.



Acompañado por un alto mando policial y dos funcionarios, el Ministro dio a conocer los resultados de una operación policial en la que se incautó droga por valor de USD 50 millones, y ante las preguntas de los periodistas habló también de la situación de la pareja y de la búsqueda de los cuerpos de los integrantes del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, asesinado la semana pasada.



César Navas, quien dirige la gestión de la crisis de ambos secuestros, aseguró que desde que su Gobierno recibió a principios de esta semana "la evidencia del secuestro, no existió ninguna otra comunicación" con los secuestradores.



La pareja, un hombre y una mujer, desaparecieron el pasado jueves 12 de abril del 2018 durante un viaje a Esmeraldas, y el Gobierno anunció el martes 24 de abril su secuestro tras recibir un video de ambos por el mismo canal de comunicación que mantenía con los captores del equipo de prensa de diario EL COMERCIO.



Ambos hechos, así como una serie de explosiones en las que han muerto cuatro militares y una treintena resultaron heridos, son atribuidos a un disidente de las FARC presuntamente vinculado al narcotráfico.



El Ministro agregó, sobre este último secuestro, que el trabajo técnico policial continúa y que se han mantenido reuniones con los familiares.

En cuanto a la búsqueda de los tres cadáveres explicó que no se trata de algo que "dependa de las autoridades".



"Estos delincuentes, estos asesinos, no tienen la más mínima sensibilidad ni con los familiares ni con la sociedad ecuatoriana como para darnos información", afirmó.



Y concluyó con que existen organizaciones internacionales, entre ellas la Cruz Roja Internacional, que "han expresado abiertamente su cooperación".



Activistas, familiares, periodistas, amigos de los periodistas han convocado este jueves 19 de abril del 2018 en Quito a la denominada Marcha por la paz para exigir el fin de la violencia, el retorno de los secuestrados y la devolución de los cadáveres.