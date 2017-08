César Monge: ‘Del Gobierno no necesitamos cargos ni fotos en Carondelet’

El director nacional del movimiento Creo, César Monge, habla de los planes de la agrupación política de oposición.

¿Qué papel asumirá Creo frente al actual escenario político?



Primero decir las cosas por su nombre, hay quienes señalan que no es momento de decir las cosas con dureza, que es políticamente incorrecto. En Creo hemos liderado el proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas porque sobran las pruebas y Alianza País (AP) intentó blindarlo.



Hay que luchar para que se diga la verdad de la década robada y que los ecuatorianos no paguen la factura. Hay que insistir para atender el principal problema que es el económico.



¿Qué van a hacer?



Exigir que se anuncien las medidas económicas. En la derogación de la Ley de Plusvalía y se debe suspender la vacancia legislativa para trabajar. El señor (Lenín) Moreno debe proponer inmediatamente la eliminación del impuesto a la salida de capitales, anticipo al Impuesto a la Renta. Es elemental que limpie su casa lo antes posible, que saque del régimen a los responsables de la crisis económica.



¿Insistirán en el juicio al Vicepresidente?

Más importante, que quitarle las funciones como Vicepresidente, es que como presidente de AP, Moreno, les diga a los asambleístas de su partido que no lo blinden, que dejen que haya un proceso político y jurídico que descubra y revele la verdad.



¿Creo hará convocatorias a movilizaciones?



Lo que hay son iniciativas ciudadanas de autoconvocatorias ante la avalancha de corrupción, inmoralidad y escándalos que ocupan los medios. Y parte de esos ciudadanos que hacen convocatorias son adherentes y simpatizantes del movimiento.



¿Cuál es la posición de Creo frente al llamado a Diálogo Nacional?

Lo primero es aclarar que nunca nos han invitado a un diálogo ni al movimiento ni a Guillermo Lasso.



¿Por qué?

Porque Creo lideró el proceso de juicio político contra Glas y no tenemos vergüenza ni temor en decir que nos oponemos a la corrupción, a falta de acción y a que nos mientan, somos oposición.



Pero también hay sectores de oposición que están en los diálogos.

No necesitamos de este Gobierno ni cargos públicos ni fotos en Carondelet ni troncha. Necesitamos es que se actúe, para sacar al país de la crisis en que el partido del Presidente nos ha metido.



¿Se están aislando?



Creo está luchando por lo que el país clama, con acciones en la Asamblea, las declaraciones de Guillermo Lasso y aportando con las ideas necesarias, que desde nuestra visión necesita el país.



¿Por qué Guillermo Lasso aparece y desaparece del escenario político?



Guillermo está hablando en los momentos importantes en los que hay que hablar, eso no significa en que no esté atento a lo que sucede en el Ecuador o que su movimiento no actúe políticamente. Estamos fortaleciendo las bases y compartiendo la información con la estructura.



¿Pero esa ausencia le resta espacio político?

Si Creo no estuviera activo hubiera una afectación. Tenemos figuras que descollan y tienen su liderazgo. Creo no es AP, donde quien servía la mesa y prendía la luz era una sola persona, Rafael Correa.



¿Qué leyes son prioritarias para el partido?



En los próximos días presentará una iniciativa en leyes tributarias y una ley de libertad de expresión.



Pero no tienen los votos, se quedaron sin SUMA ¿cuáles son los tiempos?



Hay que luchar por las causas en que creas y no por las que calculas, si tienes o no los votos. Si AP quiere bloquear acciones a favor del pueblo, que sea él el que lo juzgue.



¿En qué temas coincide Creo con el Gobierno?



Quizás es al revés, por primera vez AP se da cuenta que la Ley de

Plusvalía fue un error y ya empezaron a hablar de revisar la Ley de Comunicación y el tema tributario.



¿Cómo se prepara para los comicios del 2019?

En diez semanas visitamos 48 cantones e iniciamos una segunda gira. Estamos en proceso de democracia interna para las elecciones en 24 provincias el 26 de agosto.



Hoja de vida

Trayectoria. En el 2012 fue presidente del movimiento Creo. En el 2014 se postuló para la Prefectura del Guayas.

Experiencia. Fue Presidente de la Cámara de Acuacultura.