Cervecería Nacional a la espera de fallo por la venta de la marca Club

La venta de la marca de cerveza Club todavía se debate en los tribunales. En los próximos días –sin especificar la fecha exacta- la Corte Provincial de Justicia del Guayas tiene previsto emitir el fallo a favor o en contra de la Supertendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) explicó Marco Elizalde, apoderado de AB InBev (Cervecería Nacional) en Ecuador.

De ser el caso, si la SCPM o AB InBev no están conformes con el fallo, ambos podrían presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Elizalde señaló que están a la expectativa de la decisión judicial: “estamos esperando que se continúe haciendo justicia y que se declare que se vulneraron los derechos constitucionales de AB InBev”.



El lunes 16 de enero del 2017, en Guayaquil, se realizó una audiencia pública en la que intervinieron representantes de la SCPM, la Procuraduría y AB InBev. Durante la audiencia que duró más de dos horas, también se escuchó el representante de la firma Heineken, interesada en comprar la marca Club.



José Javier Jarrín, apoderado jurídico de Heineken en Ecuador, detalló que todavía se mantiene el interés por comprar la marca de cerveza Club: “la idea es participar de manera legítima en la subasta que se abrirá para la venta de las marcas de cerveza establecidas en los condicionamientos” dentro del proceso de adquisición entre las compañías cerveceras AB InBev y SABMiller. No obstante, también resaltó que Heineken planea realizar una fuerte inversión en Ecuador –aunque no precisó cifras-.



La SCPM en mayo del año 2016 planteó 11 condiciones para dar el aval de la fusión entre los gigantes cerveceros AB InBev (Ambev Ecuador) y SABMiller (Cervecería Nacional). Entre los condicionamientos se contemplaba la venta de activos como una planta de producción ubicada en Guayaquil, y de las marcas de cerveza Zenda, Dorada, Biela y Maltín; entre otros. Pero en estas condiciones no se incluyó la marca Club.

Sin embargo, el 15 de noviembre mediante resolución, la SCPM incluyó en las condiciones la venta de Club. Y argumentó que se tomó esta decisión con el afán de que un nuevo competidor ingrese al país con todos los elementos para generar la presión competitiva necesaria, con miras a prevenir prácticas contrarias a la competencia y beneficiando al consumidor,



Ante esto, AB InBev (dueño actual de Cervecería Nacional) presentó una acción de protección en los tribunales del Guayas. Y el 2 de diciembre del año pasado, el juez de lo Civil y Administrativo –en Guayaquil- José Luis Tapia, falló a favor de Cervecería Nacional y determinó que la decisión de la SCPM, que obligaba a CN a deshacerse de la marca Club, no se hiciera efectiva. Y en respuesta, la SCPM apeló este fallo.



La fusión de AB InBev y SABMiller a escala global se cerró el 10 de octubre. Esta transacción supera los USD 104 000 millones y es considerada una de las cinco fusiones más importantes de la historia a escala mundial.



La marca Club tiene una participación del 1,53% con respecto a otras similares como Pilsener Light y Pilsener, productos que lideran el mercado. Esto según un estudio econométrico sobre la situación cervecera en Ecuador, publicado en la página web de la SCPM con fecha al 2015.