Si su certificado de votación no tiene foto es porque su cédula es antigua

María Correa Rentaría se acercó a votar a la mesa 16, de mujeres, en el Colegio Pérez Pallares, ubicado en la Villa Flora, en el sur de la capital. Hasta salir del recinto electoral todo le pareció normal la mañana de este 19 de febrero del 2017. En su casa se preocupó porque el certificado de votación que le entregaron no tiene su foto.

“Creí que era normal. Pero cuando llegué a mi vivienda, mis familiares me pidieron que les muestre el certificado. Entonces me preguntaron por qué no estaba ahí mi foto”. Eso relató la señora, que estaba sorprendida y tenía pensado regresar a la junta electoral para consultar si eso le traerá problemas en el futuro. Ella incluso ya hizo que emplasticaran su documento. Vive muy cerca del lugar de votación.



No es el único caso. Juan Miguel Rodríguez también recibió un certificado de votación sin su fotografía. El joven estudia en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y este 19 de febrero del 2017 votó en el Colegio Eloy Alfaro, de Esmeraldas.En la mesa de votación le explicaron que no debía preocuparse.



¿Es irregular la falta de una fotografía en el certificado de votación? Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) respondieron que no. No hay razones para alarmarse. Solo el 75% de ciudadanos tiene una cédula de identidad nueva. El documento que se obtiene tras sufragar trae foto si el portador cuenta con una cédula de identidad nueva. Si es antigua no.



Este domingo 19, un total de 12 816 698 ecuatorianos están habilitados para sufragar. Se elegirá presidente y vicepresidente, también 137 asambleístas nacionales y provinciales y del extranjero; así como parlamentarios andinos. Hay 39 083 juntas receptoras del voto en todo el Ecuador. El proceso electoral empezó a las 07:00 y deberá terminar a las 17:00.