Los centros comerciales, destinos para después de votar

Después de la hora del almuerzo, los centros comerciales estuvieron más concurridos, con la presencia de familias que fueron a comer o al cine. Esto fue evidente en el centro norte y sur de Quito.

Lo ocurrido en el CCI fue un ejemplo. Hasta este sitio, las personas acudieron al patio de comidas y a las salas de la cadena de cine que está en estas instalaciones. Tatiana Rojas fue a ver el musical 'La La Land' con su novio.



"Ambos votamos temprano y luego ya nos juntamos para venir", dijo la joven que tenía previsto ingresar a la función de las 16:00.

Los locales comerciales también tuvieron una afluencia “un poco más de lo normal” para ser domingo. El patio de comidas de ese centro comercial atendió en su horario habitual y, como suele suceder los fines de semana, no quedaban muchas mesas disponibles.



Otra de las películas que tuvo demanda fue 'La gran muralla'. Santiago Domínguez quería verla en su estreno, pero no pudo. Por eso, escogió este domingo, después de ir a sufragar en su junta electoral, para almorzar en familia y luego ir a la proyección de la película. Su hermano lo acompañó.



De igual forma, en el Quicentro, el patio de comidas lució lleno hasta pasadas las 14:00. "Voté en (colegio) La Condamine y vine caminando para comer aquí de una vez", contó Diana Cerrillo, quien fue a ejercer el voto en compañía de su hija de seis años.



Familias completas con niños se pasearon también por el Mall El Jardín. Daniela fue allí a comprar un regalo de cumpleaños para su amiga. "Ha sido un día normal, solo que tuve que levantarme un poco más temprano para que no me alcance el gentío para votar".