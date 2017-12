En los Centros Comerciales del Ahorro, en Quito, esperan que las ventas aumenten el fin de semana de Navidad

Las ventas en los Centros Comerciales del Ahorro aún no llenan las expectativas de los comerciantes. A pesar de que la tarde de este miércoles, 20 de diciembre del 2017, se evidenció una mayor afluencia de personas en el Centro Histórico, según los dirigentes, los días de mayor movimiento serán el sábado 23 y el domingo 24.



Carlos Paz, dirigente del Centro Comercial Granada, ubicado frente a la iglesia de La Merced, señaló que sí vende su mercadería, pero no en el volumen que esperaba. En su mayoría, dijo, vendió a personas que prefirieron adelantar sus compras para evitar el tránsito vehicular y peatonal y la aglomeración de la Navidad. “Sí representa algo, pero no es mucho”, sostuvo.



A su criterio, la presencia de comerciantes informales en los exteriores de los denominados BBB, ha incidido en la baja. “Este año ha habido mucha más competencia”, dijo Paz. Pese a esto, no pierde la fe de que en la Nochebuena la situación mejore. “Esperamos que lo fuerte sea este fin de semana” manifestó.



Con esa apreciación coincide Marlene Mañay, presidenta del centro comercial Hermano Miguel. La dirigente señaló que, pese al cobro del décimo tercer sueldo, no se alcanzó las ventas esperadas. “Todos confiamos en que el fin de semana haya una mayor afluencia”, dijo.



Para Mañay, el factor que ha limitado las ventas, además de la situación económica del país, es la presencia de vendedores ambulantes. “Sí incide porque es una competencia desleal. Ellos no pagan nada, por eso ofrecen productos a mitad de precio. Nosotros pagamos tributos al SRI, patentes y cuotas para el mantenimiento de los locales”, indicó.

Según la dirigente, el viernes 15 de diciembre se reunieron con las autoridades para exteriorizar esta queja. Por eso, reconoció Mañay, desde esta semana se intensificó el control a los vendedores ambulantes. Sin embargo, los dirigentes consideran que aún hay mucho por hacer.



Incluso, Mañay subrayó que los representantes de los 10 Centros Comerciales del Ahorro anunciaron la posibilidad de salir con su mercadería a las calles, sino se intensificaba el control a los comerciantes informales. “Sabemos que ellos también necesitan, pero debe haber una política pública para ver qué se hace con los compañeros ambulantes”, finalizó.