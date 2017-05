Centro Democrático presentará modificaciones a la Ley de Comunicación

Representantes de medios de comunicación de Quito respondieron a la convocatoria del movimiento Centro Democrático (CD) para conocer las inquietudes y peticiones para modificar la Ley de Comunicación. En un taller organizado la mañana de este miércoles 3 de mayo, en el norte de Quito, se hizo énfasis en los artículos sancionadores de la normativa y en las funciones de la Superintendencia de Comunicación.

Nathaly Toledo, integrante de CD, sostuvo que tendrán un documento consolidado sobre las modificaciones a la Ley hasta antes del 24 de mayo del 2017, cuando se realice le cambio de mando presidencial. Ella manifestó que ese fue uno de los compromisos cuando decidieron apoyar la candidatura de Lenín Moreno en la segunda vuelta. “Él tenía esa apertura para reformar la Ley de Comunicación y a nosotros nos daba ese trabajo”.



Hasta un hotel de norte de la capital llegaron los representantes de al menos 12 medios de comunicación, personas vinculadas a la academia y representantes de gremios relacionados con la comunicación.



Algunos sectores que pedían la derogación de la normativa, se mostraron abiertos a mantener la Ley, pero con modificaciones. Por ejemplo, Diego Cornejo, presidente de la Asociación de Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), señaló que no están cerrados al diálogo y que apoyarán cambios que devuelvan la “libertad de expresión a todo el sistema de comunicación en el país”.



Para otros representantes de los medios de comunicación, lo establecido en la Ley no se cumple y ha impedido el desarrollo, sobre todo, de los medios comunitarios. Milthon Pumichacho, representante de HCJB, señaló que cumplen con el articulado, pese a que esto ha implicado más gastos. Y que son fuertes sumas de dinero por sanciones que otras radios o televisiones pequeñas no han podido solventar.



Un pedido diferente hizo el Juan Pablo Sáenz, abogado de diversos medios, para que se suspenda el concurso de frecuencias al que lo calificó de “ilegal”. A su criterio el continuar con este proceso generaría problemas al nuevo régimen ya que a su criterio hubo demasiadas falencias.



Los temas del código deontológico, profesionalización, porcentaje de contenido intercultural, aplicación de la normativa con “diferente racero” dependiendo el medio de comunicación y si está alineado o no al oficialismo fueron temas tratados por Mauricio Alarcón, de Fundamedios.



“Más allá de que yo no crea que sea necesaria una Ley, hay un mandato constitucional que nos ordena tenerla y creo que debemos buscar una ley garantista”. Para él se debe aclarar todos estos temas para que no sirvan de instrumento punitivo del “dictador de turno”.



Los talleres con medios de comunicación se mantendrán en otras ciudades y provincias. Los organizadores esperan distribuir un documento previo antes de enviarlo a Moreno.