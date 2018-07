Primer centro de control integrado de tránsito y transporte de Ecuador fue inaugurado en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil inauguró este viernes 20 de julio de 2018 el primer centro de control integrado de tránsito y transporte (CCITT) del país. Este permitirá recibir la información de los distintos sistemas tecnológicos instalados en la ciudad para el control vehicular.

El centro está instalado en la sede de la ATM, en el norte de la urbe porteña. Al evento asistieron el alcalde Jaime Nebot y Cynthia Viteri, gestora comunitaria del Municipio. También Andrés Roche, gerente del ente, y otras autoridades.



Después del corte de cinta, los invitados recorrieron las instalaciones donde se visualizó al personal que laborará por 24 horas en turnos rotativos. Además, 20 técnicos están frente a dos grandes monitores desde las cuales se controla y accede a las cámaras que están ubicadas en las calles del Puerto Principal y en el interior de los buses de transporte público.



“Antes era impensable que se pueda controlar los buses de Guayaquil por dispositivos GPS, pero ahora los ciudadanos pueden estar seguros de que a través de este centro de control podemos sancionar a los buses que exceden el límite de velocidad o no respetan las rutas y frecuencias asignadas y muy pronto el respeto absoluto de los paraderos”, dijo Roche.



La autoridad de tránsito también señaló que el 70% de la población guayaquileña utiliza buses urbanos, por ende, se implementará en 70 intersecciones un sistema de semaforización para reducir los tiempos de viaje. También la ATM entregará un aplicativo de forma gratuita en la que los ciudadanos pueden consultar los tiempos de viaje de esas rutas.



Nebot declaró que “se ponen multas altas para no cobrarlas, porque si violentamos una intersección y la multa fuera USD 10 todos seguirían haciendo lo mismo; eso pasaba con el carril de la Metrovía y la velocidad de los buses”.



El Alcalde indicó que en Guayaquil han disminuido las infracciones por exceso de velocidad de 5 000 a 15, en bloqueo de intersecciones de 1 111 a 4 y una reducción de 34% de accidentes. “Si el ciudadano no quiere pagar la multa, que cumpla la ley”.



A través de aplicaciones móviles y por medio de redes sociales, el CCITT dará a conocer a los ciudadanos sobre el tránsito vehicular diariamente.