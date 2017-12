Comicios catalanes cierran con alta participación y pocas incidencias

Las históricas elecciones celebradas hoy, 21 de diciembre del 2017, en Cataluña transcurrieron sin incidencias importantes y con un alta participación, en una región fuertemente dividida entre los que apoyan y los que rechazan la independencia de España.

Según las autoridades electorales, a las 18:00 horas (17:00 GMT, 12:00 hora Ecuador), dos horas antes del cierre de locales electorales, había votado más del 68 por ciento del censo, lo que supone un aumento importante de cinco puntos respecto a los anteriores comicios catalanes, celebrados en septiembre de 2015.



De acuerdo con una encuesta telefónica no representativa del diario catalán "La Vanguardia" conocida al cierre de las urnas, el partido anti independentista Ciudadanos podría ser el más votado, con entre 34 y 37 escaños de los 135 que tiene el Parlamento catalán, aunque las fuerzas independentistas podrían retener la mayoría absoluta con entre 67 y 71 escaños.



Convocada por el Gobierno central de Mariano Rajoy, la votación de hoy es decisiva para la región española porque en ella se dirime si los ciudadanos catalanes rechazan o apoyan el proyecto separatista impulsado por el destituido Gobierno regional del independentista Carles Puigdemont.



Los partidos, de hecho, la conciben como una suerte de plebiscito. Los candidatos de todas las fuerzas pidieron hoy a los ciudadanos que acudieran a las urnas de forma masiva en una convocatoria excepcional que se celebra con candidatos independentistas fuera de España y otros en prisión por delitos vinculados con el proceso separatista.



"Espero que inundemos las urnas de votos porque nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos", dijo Inés Arrimadas, candidata del partido liberal Ciudadanos. Los últimos sondeos mostraban resultados muy ajustados entre el bloque de los partidos independentistas y el de los que apoyan la unidad de España.



Los resultados se conocerán a lo largo de la noche y será el delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, el encargado de ofrecerlos cuando se haya escrutado el 100 por cien de los votos.



Esto se debe a que el Ejecutivo de Rajoy intervino la autonomía catalana a final de octubre y asumió sus competencias. La jornada electoral arrancó a las 09:00 horas (08:00 GMT, 03:00 hora de Ecuador) con la apertura de los 2 680 locales de votación y transcurrió sin incidentes importantes, incluso "con menos que en otros comicios", según destacó un representante del Gobierno español.



Hubo algunas actuaciones aisladas de la policía para retirar pancartas. Los comicios se celebraron con varios candidatos fuera de España, como el ex jefe del "Govern" Carles Puigdemont, y otros en prisión como su ex "número dos" en el Ejecutivo regional Oriol Junqueras.



Una joven de 18 años votó en nombre de Puigdemont, quien no acudió a las urnas ante la posibilidad de ser detenido si regresa a España. "Tenemos un presidente en el exilio por mantenerse firme. Tenemos presos políticos. La relación con España nunca será la misma", dijo en un local electoral a dpa Xavi, un votante separatista de 52 años.



Candidatos y votantes independentistas acudieron a depositar su papeleta con un lazo amarillo en la solapa, símbolo con el que piden la libertad de los encarcelados. "Ha habido mucha gente que no ha podido ejercer su derecho democrático, el primero de ellos Junqueras", dijo Marta Rovira, "número dos" de Esquerra Republicana (ERC). ERC y Ciudadanos se disputan la primera posición en estas elecciones, según los sondeos.



Pero la región se dibuja ingobernable porque ninguno de los partidos alcanzará previsiblemente los 68 escaños necesarios para llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento catalán.



El Gobierno español reforzó para esta crucial el dispositivo de seguridad con un total de 17 000 agentes, frente a los 10 000 que hubo en 2015. Durante el día surgieron, además, algunas noticias falsas o "fake news", como que Junqueras fue confinado en su celda como castigo por un audio grabado en prisión o que Arrimadas posó con una bandera de la dictadura franquista (1939-1975).