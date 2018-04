Un niño extranjero de 5 años es el primer caso confirmado de sarampión en Ecuador

Un niño extranjero, de cinco años de edad, es el primer paciente confirmado con sarampión en el país. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Verónica Espinosa.

A través de una rueda de prensa, desarrollada este lunes, 2 de abril del 2018, la funcionaria detalló que el niño ingresó al país por la frontera norte, específicamente por el puente de Rumichaca.

El niño llegó a Quito el martes 27 de marzo. Dos días, después, acudió a un Centro de Salud con fiebre y erupciones en su piel. Tras los análisis correspondientes, el menor fue trasladado al Hospital Baca Ortiz. Ahí se confirmó su cuadro de sarampión.



Según Espinosa, hasta el momento no se han registrado otros casos sospechosos. Sin embargo, se forlateció la vigilancia epidemiológica y también la vacunación contra sarampión, difteria y fiebre amarrilla. Estas tres enfermedades circulan en los países vecinos, por eso se tomaron varias medidas de prevención.



Espinosa aclaró que se instalaron puestos de vacunación en las zonas de frontera, para aplicar las dosis a los extranjeros que ingresan al país y a toda la población que no tiene registro de vacunación. “Serán más de 1 500 000 dosis, que se aplicarán no solo a niños sino a todos quienes no tengan su carnet de vacunación”, manifestó la Ministra.



Además, se conformó el Comité Técnico de Sarampión y se prepararon 10 unidades del sistema de salud para recibir a posibles pacientes, ya que es una enfermedad contagiosa.



Luego de confirmar el caso del niño extranjero, se realizaron tres barridos en Quito y uno en Rumichaca, para vacunar a las personas que pudieron estar en contacto con el niño. Más de 800 funcionarios del Ministerio de Salud cumplieron con esa labor.



"Realizamos vacunación puerta a puerta a un kilómetro a la redonda en donde habita el niño, en Quhto y en la zona fronteriza de Rumichaca, como establecen protocolos internacionales", dijo la Ministra.



Según Espinosa, se invertió más de USD 8 millones para la adquisición de vacunas y para fortalecer los cercos epidemiológicos del país.



La experta recomendó tomar medidas de precaución como estar en lugares cerrados, estornudar cubriéndose la boca y utilizar gel antibactireal. Si se presentan síntomas como fiebre o erupciones en la piel, hay que acercarse al Centro de Salud más cercano.



"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar la muerte. Tenemos que prevenir", dijo Espinosa.