Caso Petroecuador va más allá de Carlos Pareja Yannuzzelli

La investigación fiscal por la trama de corrupción en Petroecuador no solo apunta a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de la estatal petrolera. Los agentes rastrean a más de 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por los actos ilícitos en esa empresa.

Tras la llegada del exministro al país, la Fiscalía espera que las investigaciones se aceleren y ayuden a esclarecer el esquema de corrupción alrededor de Petroecuador. De hecho, antes de entregarse a las autoridades judiciales, Pareja grabó un video, filtrado en las últimas horas en las redes, en el que asegura que “es momento de ponerle el cascabel al gato”.



Abogados consultados por este Diario señalan que el exministro debe presentar documentos si se quiere ampliar la investigación a nuevos sospechosos señalados por él a inicios de año, entre ellos el actual vicepresidente Jorge Glas.



Pero la investigación penal no solo gira en torno a la figura de Pareja Yannuzzelli. La Fiscalía mantiene nueve casos relacionados con Petroecuador en una fase de investigación pública. Estos expedientes se activaron desde mayo del 2016, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara los denominados Papeles de Panamá.

En esa base de datos aparecieron Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, también exgerente de la petrolera, y otros ecuatorianos vinculados con ‘off­shores’ abiertas en ese país.



Bravo, por ejemplo, ya tiene tres sentencias por cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.



El domingo 13 de agosto, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, confirmó a EL COMERCIO que Bravo dejó la Cárcel 4 y fue trasladado al Centro de Detención Provisional de Quito (CDP), en el sector de El Inca. Eso ocurrió dos horas antes del arribo de Pareja Yannuzzelli a la capital.



La idea es evitar que los procesados estén en el mismo recinto carcelario, al menos mientras duren los procesos judiciales, detalló Alvarado.



De la información levantada por este Diario, los nueve procesos judiciales están relacionados con cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado y peculado.



En estos expedientes, la Fiscalía ya ha imputado cargos contra sospechosos; los jueces­ los han llamado a juicio o los han sentenciado, como ocurrió en mayo pasado con Bravo.



Ese mes, el Tribunal Penal de Pichincha condenó al exgerente de Petroecuador a tres años y cuatro meses de cárcel por enriquecimiento ilícito. Ese fue el tercer fallo en su contra. el domingo 13 de agosto, Diego Velasco, abogado de Bravo, dijo que el próximo 24 de agosto se realizará una nueva audiencia relacionada con el caso de pecula­do que pesa sobre su cliente.

Bravo y otros ocho indagados por el escándalo de corrupción en la estatal petrolera permanecen encarcelados. A ellos se suma Pareja Yannuzzelli, tras entregarse el viernes.



La última información publicada por la Fiscalía advertía que además de los nueve procesos que son públicos, hay otros en fase de indagación previa (reservada). De hecho, para hoy está previsto que Bravo asista a dar una versión en la Fiscalía, como parte de una de estas indagaciones.



Esa información la confirmó ayer la ministra Alvarado. Velasco dijo no conocer aquello.



Para hoy también está previsto que Gustavo Gaete y José Burbano, abogados de Pareja Yannuzzelli, se entrevisten con él en la Cárcel 4 y ver las próximas acciones de la defensa. Los juristas no confirmaron a qué hora acudirán al centro.



Ayer, el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus) envió un comunicado en el que se pide al Gobierno que “redoble” las medidas de seguridad a Pareja.



“Públicamente, (él) viene siendo víctima de amenazas de muerte en las redes sociales, por parte de seguidores del anterior Gobierno y personas interesadas en evitar que se conozca la verdad”, advirtió.



El fin de semana no se observó un incremento del contigente policial en los exteriores de la Cárcel 4. La ministra Alvarado dijo ayer que no se han presentado inconvenientes. Y añadió que el parte médico concluyó que Pareja tiene una enfermedad preexistente (presión arterial), por lo que toma medicación diaria.