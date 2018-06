Abren pesquisas a Toledo, García y Kuczynski por caso Odebrecht Lima

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía del Perú abrió hoy una investigación preliminar por presunto lavado de activos alos ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski por los supuestos aportes que recibieron de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales.

"Todas las partes fueron notificadas de las respectivas disposiciones que incluyen la programación de diversas diligencias", anunció la Fiscalía en Twitter.



Las pesquisas, según el comunicado, derivan del testimonio que dio en febrero un ex representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien reveló detalles de los supuestos aportes que la firma entregó a Toledo, García y Kuczynski. Según Barata, se le entregaron USD 600 000 a Toledo y USD 300 000 a Kuczynski para la campaña de 2011, mientras que la candidatura de García en 2006 fue financiada con USD 200 000.



Esas investigaciones se suman a las que ya realiza la Fiscalía contra el ex mandatario Ollanta Humala y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, también señalados por Barata de recibir aportes de USD 3 millones y USD 1,2 millones, respectivamente.

En el Perú no se considera delito que una empresa extranjera financie una campaña, pero el problema parte de que, al no ser reportado oficialmente los fondos, se supone que se usan mecanismos para 'lavar' el dinero. Obebrecht, de muy activa presencia en el Perú desde finales de la década de 1980, ha reconocido que daba sobornos y otras prebendasa cambio de contratosen 12 países, diezde ellos de América Latina.