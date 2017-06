Remezón político en Ecuador por las acciones en caso Odebrecht

La noticia de los allanamientos por el caso Odebrecht dio un vuelco a la agenda del primer gabinete itinerante presidido por Lenín Moreno. Tanto que, cuatro minutos antes del inicio del Gabinete, el vicepresidente Jorge Glas se detuvo para decir que “nadie está por encima de la ley, en la revolución ciudadana”.

Para las 10:00, el nombre de su tío, Ricardo Rivera, ya se difundía en redes sociales, sitios web y noticieros, pero Glas no lo nombró de forma directa.

Video: YouTube, cuenta Presidencia de la República del Ecuador ©SECOM



“Hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue, que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”, dijo.



No aceptó preguntas tras los dos minutos y ocho segundos que duró su intervención. Dijo que el Gobierno respalda a la justicia en las investigaciones, con “profundo respeto de independencia de funciones”.



Glas habló dentro de una carpa ubicada en el patio de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, en Babahoyo. Una mesa blanca de plástico cubierta por una tela fue el escenario improvisado para su alocución.

Que la justicia investigue y sancione todo. En Revolución Ciudadana nadie está sobre la ley. Seguiremos combatiendo corrupción de Odebrecht. — Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 de junio de 2017



Ya en el salón preparado para el gabinete, Moreno también se salió del libreto. En la agenda no se contemplaba una rueda de prensa. El espacio para dialogar con los medios había sido cancelado la víspera y la Secretaría de Comunicación había informado que la única declaración oficial eran dos tuits publicados en la cuenta oficial del Presidente.



Camarógrafos y fotógrafos ingresaron a la sala y el discurso se difundió por señal abierta, a través de medios oficiales. Glas estuvo a su lado y Moreno lo llamó “querido compañero”, pero no le dio la palabra.

Estamos prestando todo nuestro respaldo a la Función Judicial en la lucha contra la corrupción. No vamos a permitir... — Lenín Moreno (@Lenin) 2 de junio de 2017

...q ningún acto d corrupción quede impune, venga de donde venga. Todos los involucrados en el caso Odebrecht deben responder a la justicia. — Lenín Moreno (@Lenin) 2 de junio de 2017



Según el Mandatario, el Gobierno facilitó lo necesario a la Fiscalía para las investigaciones. Aclaró que no estaba amenazando sino advirtiendo a sus ministros, al pedirles que sean “excesivamente escrupulosos en el manejo de los fondos públicos” para que a futuro no deban enfrentar situaciones similares. Y advirtió que había “muchos más” involucrados, por lo que habrá más arrestos.



Cuando se hizo una pausa para almorzar, hubo ministros que no quisieron hablar con la prensa, como el viceministro del Interior, Diego Fuentes.



En cambio, la canciller, María Fernanda Espinosa, recordó que Moreno ha dicho que no escatimarán esfuerzos para erradicar la corrupción y se hará “una cirugía mayor”.



Ella está entre los 13 invitados al Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción convocado por el Mandatario. Ayer, él informó que el grupo estará listo para trabajar de inmediato, desde el lunes a las 10:00. Pero no mencionó que Fabián Corral anunció que declinará la invitación y que monseñor Fausto Trávez dijo que no participaría.



Además, Julio César Trujillo pertenece a la Comisión Nacional Anticorrupción, que considera que la iniciativa carece de independencia, por contar con actuales ministros y exfuncionarios del pasado Gobierno de Alianza País.

Espinosa contó que Moreno le pidió buscar un mecanismo de cooperación con la ONU, en lo que ya está trabajando la misión de Ecuador en Nueva York. Moreno informó que tenía previsto hablar ayer, 2 de junio, con Antonio Guterres, secretario general de la organización, para pedirle su colaboración en el tema. Según Espinosa, el Ecuador planea firmar un acuerdo con la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Que dice Correa? Que su gobierno hizo las investigaciones sobre Odebrecht! La realidad: Cambian de fiscal,Correa se va y empiezan operativos — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) 2 de junio de 2017



Desde la oposición, hubo llamados que exigían que la lista obtenida por el fiscal Carlos Baca sea difundida. Para el excandidato presidencial Guillermo Lasso, hacerlo es indispensable. También pidió una investigación ágil y que haya “tolerancia cero” a los ilícitos en perjuicio del Estado.



La excandidata Cynthia Viteri escribió en Twitter: “¿Qué dice Correa? ¡Que su Gobierno hizo las investigaciones sobre Odebrecht! La realidad: Cambian de Fiscal, Correa se va y empiezan operativos”.



El expresidente León Roldós emitió un comunicado en el que señaló que desde el anterior Gobierno se intentó presentar casos de corrupción como “aislados”, lo cual, a su modo de ver, permite “fugas”.



Agregó que las afirmaciones “ingenuas” que deslinden de responsabilidades a las autoridades, por parentesco o supuesto desconocimiento de aportes a campañas, serán calificadas de “burla” por el país.



La asambleísta Jeaninne Cruz, de la alianza opositora Creo-SUMA, pidió al contralor Carlos Pólit que renuncie, luego de que su casa en Guayaquil fuera allanada. Según la legisladora, por tener funciones delicadas, debería dejar su cargo para no interferir en las investigaciones.