Parte de una casa de 100 años se vino abajo en el Centro de Quito

Diez familias resultaron afectadas luego de que la casa en la que habitaban colapsara casi en su totalidad la noche del viernes, 21 de abril del 2017.



El inmueble patrimonial se encuentra ubicado en las calles Guayaquil y Galápagos, en el Centro Histórico de la capital.

Elizabeth Quito, una de las afectadas, comentó que alrededor de las 19:00 escucharon un terrible estruendo y vieron como el segundo piso de la casa se derrumbó.



No hubo víctimas que lamentar, pues los vecinos observaron que la estructura estaba débil y tomaron la precaución de sacar algunos bienes de los dormitorios y decidieron esperar en una pequeño callejón en el interior de la vivienda.



Juan Zapata, secretario Metropolitano de Seguridad, acudió al inmueble la mañana de este sábado, 22 de abril. "Son cerca de 800 metros los que están afectados, porque es un colapso casi total", expresó.



En inmueble data de aproximadamente 100 años de antigüedad y no ha contado con el mantenimiento necesario para evitar que esto ocurra. "No hay mantenimiento en un inmueble de tantos años y con las fuertes lluvias esto iba a ocurrir", indicó en funcionario.



Algunos enseres permanecieron en el interior de la vivienda, pues según los bomberos mover algún objeto podría provocar que otra parte de la estructura colapse.



Zapata explicó a los afectados que durante los 3 primeros meses el Municipio podrá pagar el arriendo de una vivienda por la emegencia sufrida y que posteriormente deberán cumplir una serie de requisitos para poderlos reubicar. "Tenemos contabilizados

2 000 inmuebles patrimoniales, 60 están en riesgo alto. El problema es que muchos están abandonados, sus dueños han muerto o no aparecen y ahí no podemos intervenir para poder prevenir", comentó.



En el sur de Quito durante la madrugada de hoy también se registró la caída de un muro de piedra, pertenenciente a un conjunto privado, ubicado en Terrazas de Pichincha, en el sector de la Biloxi.



Al sitio acudieron los bomberos y la Unidad Canina de la Policía Metropolitana, pues los vecinos informaron que por la calle en donde cayeron los escombros suelen transitar muchas personas.



"Para verificar si existía alguna persona atrapada, utilizamos un can que olfateó y nos dio la señal de que no había nada bajo los escombros", señaló Christian Rivera, director del COE Metropolitano.



Desde octubre hasta la fecha se han registrado 650 emergencias por lluvias, de las cuales 154 son colapsos de estructuras.



"El 62% del total de las emergencias ocurrieron en el mes de marzo, las cifras de este año han sido históricas", indicó Zapata.