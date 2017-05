Parte de una casa se desplomó por el deslizamiento de un talud, en el barrio San José, al norte de Quito

La parte posterior de una casa, ubicada en el barrio San José, en el norte de Quito, se desplomó la madrugada del viernes 19 de mayo, luego de que gran cantidad de tierra de un talud se deslizara y cayera sobre el inmueble.

Los cinco miembros de una familia que habitaban en la vivienda afectada, se despertaron asustados tras escuchar un estruendoso sonido. "Eran aproximadamente las 05:15 cuando se oyó como una explosión, enseguida me imaginé que era el talud lo que cayó y efectivamente cuando salí del dormitorio ya vi toda la tierra en el interior de la cocina, el comedor y la sala", comentó Javier Males, dueño de la vivienda.



Fausto Hidalgo, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la zona norte del cabildo quiteño, informó que aproximadamente 30 metros cúbicos de tierra se habrían desprendido del talud, provocando la caída del techo y parte de una pared de la casa de construcción mixta.



Según María Teresa Llumiquinga, cuñada del dueño del inmueble afectado, en varias ocasiones anteriores se ha deslizado la tierra de la peña que se encuentra en la parte posterior de sus viviendas, pero nunca ha sido de gran magnitud. "Desde hace un mes hemos estado pidiendo al Municipio que nos ayude con la construcción de un muro de contención para evitar lo que hoy pasó, pero nadie nos dio oídos", indicó.



Por su parte, Hidalgo señaló que "el Municipio no puede actuar en predios que son privados", sin embargo explicó que tratarían de contactarse con el dueño de la propiedad de donde se desprendió la tierra para que se responsabilice por lo sucedido.



La saturación de agua en el talud fue la causa de la emergencia, según indicó el funcionario.



Los moradores del barrio se mostraron preocupados, pues señalaron que estos inconvenientes pueden seguir ocurriendo ya que hay varias casas que no poseen muros de contención. Maquinaria del Municipio trabajará en el lugar para retirar todos los escombros.