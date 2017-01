Parte de una casa abandonada colapsó

Parte de una casa en la avenida Maldonado y Vicente Andrade, frente a los condominios Portal de Chimbacalle, en el sur de la ciudad, habría colapsado. Así lo reportó el sistema ECU 911 la mañana de este sábado 21 de enero.

La vivienda, confirmó el director del COE Metropolitano, Christian Rivera, estaba abandonada por lo que no se registraron víctimas. No se trató de un evento de gravedad.



Sin embargo, hasta el lugar avanzó personal municipal para hacer una evaluación. Según la primera información no sería una casa patrimonial.



Adicionalmente, indicó Rivera, a esta hora (08:50), se evalúa si es necesario la restricción vehicular de un carril de la avenida Maldonado y la colocación de vallas de la Policía Metropolitana.