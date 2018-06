Cartes retira su renuncia a Presidencia de Paraguay y no jurará como senador

LEA TAMBIÉN

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, anunció el martes 26 de junio del 2018 que retira su renuncia a la Presidencia, que presentó a finales de mayo para jurar como senador este sábado, y que no prosperó en el Congreso en un primer intento ante la oposición de algunos legisladores del oficialismo.

"Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República", indicó Cartes en su cuenta de Twitter.



Con esa decisión, Cartes terminará su mandato el 15 de agosto, cuando asuma Mario Abdo Benítez, también del Partido Colorado y ganador de las elecciones del 22 de abril.



Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República. Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo. pic.twitter.com/mmImCvE7yd — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) 26 de junio de 2018



El anuncio se produce un día después de que Honor Colorado, la corriente del partido que lidera Cartes, anunciara la ruptura de negociaciones con Colorado Añetete, el sector nucleado por Abdo Benítez.



Cartes presentó la renuncia en mayo para no recaer en la duplicidad en sus funciones y poder jurar como senador el 30 de junio junto al resto de legisladores salidos de esos comicios.



Dos días después de presentar su renuncia en el Congreso, esta quedó en el aire debido a la falta de quórum propiciada por el abandono de la sesión de varios legisladores, entre ellos algunos de Colorado Añetete, que alegan que Cartes no puede ser senador en activo.



Esa postura es la misma que la de la oposición, que antes de las elecciones impugnó esa candidatura, que luego fue rechazada y habilitada por la Corte Suprema.



Esas fuerzas alegan que la Constitución establece que un expresidente solo puede ser senador vitalicio, sin voto, y no senador en activo, que es lo que busca Cartes.



Hasta el lunes, cuando Honor Colorado anunció la ruptura de negociaciones con Colorado Añetete, legisladores cartistas dialogaban con ese sector para lograr los votos necesarios para que la renuncia de Cartes fuera aceptada en un segunda sesión en el Senado antes del 30 de junio.