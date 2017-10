Una carrera por las aves y las mujeres

En la tarde del sábado 21 de octubre, 60 mujeres participaron en el ‘Carishina Race’, una carrera de ciclismo que funciona a manera de gincana. El evento estuvo organizado por el colectivo Carishina, que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres a través de la bicicleta.

Una de las organizadoras es Erika Tinajero, quien cuenta que la temática de esta carrera fueron las aves. Las chicas no saben la ruta, sino que antes de la partida se les entrega un pasaporte en el que dice a qué lugares deben llegar. Ellas deciden que ruta van tomar. “Las pruebas tienen que ver con las aves emblemáticas de la ciudad. En cada punto conocen datos y luego se les toma una especie de prueba”, cuenta Tinajero.



La carrera tuvo la modalidad de parejas. Indira Izurieta y Viviana Oñate tienen 27 años y son mejores amigas. Llevan varios años participando como carishinas y en esta edición decidieron disfrazarse con el tema de Mario Bros, una es ‘María’ y la otra es ‘Luiga’. “Lo hacemos porque es deporte y solo de mujeres, también porque aparte de incluirnos en la sociedad, demostramos que somos más que una cara bonita”, dice Viviana.



Otra participante es Laura Villacís, quien decidió disfrazarse de gata. “Ahora soy una gatita esterilizada y no me como los pajaritos”, cuenta. Su mensaje es para que todos los dueños de estos felinos hagan lo mismo (esterilizarlos) y que estos no hagan daño a la fauna urbana, especialmente a las aves emblemáticas de Quito.