Slim sobre Trump: 'No debemos enojarnos pero tampoco entregarnos'

El empresario mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, expresó hoy viernes 27 de enero del 2017 su apoyo al Gobierno de México en las negociaciones con Donald Trump y afirmó que su país debe negociar,"sin enojarnos y sin entregarnos".

Esta negociación "me da la impresión que está más de nuestro lado", dijo Slim durante un encuentro con periodistas para hablar sobre los desafíos generados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en el que celebró la unidad que se suscitó en México frente al desafío.



"Esta unidad nacional para mí es la más sorprendente que he visto en mi vida", afirmó. Slim dijo hoy que "la mejor barda (muro) es el desarrollo económico" en México y que su país debe negociar, sin enojos ni entreguismo. "La mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo", apuntó.



Slim, que a diferencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió ya con Trump después de su victoria, afirmó que México está en una "posición de fuerza", entre otras razones porque Estados Unidos necesitará a los mexicanos para crecer a un cuatro por ciento anual como propone.



El dueño de América Móvil dijo que"el cierre de la economía sería un alto riesgo para Estados Unidos" e indicó que Trump se ha topado con un México unido, que podrá negociar así con más fuerza."Hay que tener paciencia, inteligencia, firmeza", indicó.



Slim calificó al nuevo ocupante de la Casa Blanca de "un gran negociador" y dijo que todas sus ideas están expresadas en su libro "Crippled America: How to Make America Great Again" y en sus compromisos de campaña. "No hay ningún secreto, que es importante. No hay sorpresas", indicó.