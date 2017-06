Carlos: Pérez: Es factible hacer preventas por hasta 2 500 millones

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, explicó la situación petrolera del país. Dijo que la estatal Petroamazonas debe más de USD 2 000 millones a proveedores. También anunció que hay la disponibilidad de realizar un par de preventas adicionales por hasta USD 2 500 millones, según las necesidades del Fisco.

En su perfil se ve que ha trabajado especialmente en Halliburton, que es segundo acreedor del Estado. Ahora que es Ministro, ¿cómo gestionará el pago a esta multinacional?

Ya les borré de la lista de mis amigos (risas).



No solo son deudas. Habrá concursos donde participe la firma... podría haber conflicto de intereses.

Soy una persona muy profesional. Cuando laboraba en Halliburton tenía proveedores amigos, pero todo el mundo pasaba por una licitación y yo era un voto más en un comité. La misma cosa será acá. Yo salí hace dos años de Halliburton; no hay conflicto de intereses. No puedo darme el lujo y peor dañar una trayectoria de 40 años por un contrato que beneficie a alguien.



¿Cómo va a cumplir con el recorte de la OPEP en medio de una política de aumento de producción?

Ecuador sigue preparándose para producir más, pero en campos donde el costo de producción es menor.



¿Cuáles?

Los del ITT, que hoy tienen un mejor costo: USD 2,31 por barril. El costo de producción de Petroamazonas, con el resto de campos, está entre USD 17 o 18 y trabajamos para optimizar más.



¿Cómo se explica un costo de USD 2,31 por barril?

Mientras más producción los costos son menores. Además, los pozos que se perforan allá son de menor profundidad de 6 000 pies, cuando en otros campos son de 11 000 pies; se está reutilizando el inventario que existía en Petroamazonas, etc.



¿Y en qué campos se está ajustando la producción?

Se ha distribuido el ajuste entre las empresas privadas y Petroamazonas. En el caso de Petroamazonas el contrato de servicios específicos con el consorcio Shushufindi (a cargo de Schlumberger) sufrió una reducción de 10 000 barriles diarios, que es el que más aporta a la reducción y le siguen operadoras privadas con un 4,6% de recorte.



En términos de financiamiento y deudas, ¿cómo está Petroamazonas?

Petroamazonas está en una situación crítica por la necesidad de disponibilidad de fondos. En el caso del campo Tiputini se buscó financiamiento de empresas de servicios para la perforación de pozos.



¿Con la firma Sinopec?

Sí, ellos financian los servicios y sus pagos serán -si no me equivoco- en dos años después de realizado el servicio.



¿Seguirá usando esa figura contractual?

En Tiputini hubo una nueva licitación para 30 pozos más y eso está por resolverse. Se va a abrir una nueva licitación para hacer lo mismo con Tambococha a fin de que se paguen los servicios 18 meses después de lo ejecutado. Esto debe estar listo en uno o dos meses.



¿Qué pasará en Sacha, que hasta el 2016 tenía la participación de Pdvsa?

Ese campo ya fue revertido a Petroamazonas. Hubo varios intentos de negociar Sacha desde hace más de un año, pero no hubo acuerdo. Hoy hay una nueva licitación, tenemos tres finalistas y desde la próxima semana se entrará en negociaciones para ver cuál será la empresa ganadora.



¿Cuánto buscan ahí?

Esperamos un derecho contractual inicial entre USD

1 200 millones y 1 300 millones y una inversión adicional mínima, durante la duración del contrato, de una cifra similar.



¿A cuánto ascienden las deudas de Petroamazonas con proveedores?

Es una deuda importante que está por encima de los USD 2 000 millones. La mayor es con Schlumberger. A ellos la administración anterior ya hizo un pago en TBC. Estamos entrando a una negociación para ver cómo se paga el resto, que son 900 millones. Con el resto de firmas estamos trabajando en esa línea.



¿Qué opciones hay para pagar? En febrero Petroamazonas ya emitió bonos para pagar proveedores.

Sí, se colocaron bonos y probablemente haya que mirar esas opciones nuevamente.



A Halliburton ¿cuánto se le debe?

No tengo los datos.



¿Cuál es el origen del problema de esas deudas?

Hay un limitante en la disponibilidad de fondos del Fisco, que ha dado prioridad a proyectos sociales y ha pedido comprensión a las firmas. Ellas saben que Ecuador ha pagado siempre sus deudas.



¿Las preventas seguirán siendo una vía de financiamiento para el Fisco?

Tenemos que conversar con el Presidente de la República para ver si hay la necesidad de buscar un par de contratos adicionales. Hay la factibilidad, pero depende de las necesidades de financiamiento.



¿Cuál es el cupo para esas operaciones adicionales?

Hay una disponibilidad de USD 1 500 millones a 2 500 millones adicionales. Tenemos que ser muy cuidadosos de cumplir con las preventas, pero aún hay espacio.



¿Cuánto de la producción está comprometida con esos instrumentos?

No tengo esa información en este momento.



Hoja de Vida



Formación. Carlos Pérez es quiteño, ingeniero Eléctrico y Electrónico con estudios en la universidad de Texas, Austin.

Experiencia. Laboró en Halliburton. Fue gerente, asesor de Nuevos Emprendimientos, etc.