Carlos Pérez: 'Unos USD 3 000 millones de inversión están en riesgo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minería.

¿Qué acción implementará el Gobierno ante la sentencia de la Corte de Cuenta en el caso del proyecto minero Río Blanco?



Como Ministerio vamos a apelar la decisión del juez. Tenemos tres días de plazo. Entonces estamos presentando el día de hoy (8 de junio) la argumentación para pedir la apelación del caso.



¿Mientras tanto la empresa puede continuar?



Mientras tanto la empresa no puede operar. Estamos conscientes de que no hay ningún perjuicio ambiental y no hay contaminación del agua. Tenemos informes de las universidades de Cuenca y se hace un control estricto.



¿Se aceptará el pedido de la consulta previa?



Sobre el argumento de la consulta previa, de acuerdo con la normativa de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la normativa nacional, no procedería, porque hace referencia a pueblos indígenas en la zona de influencia directa y no hay. Además, nos están pidiendo que debería hacerse consulta previa en cada una de las etapas de los proyectos, y eso también es absurdo. Cuando la mina fue adjudicada el proceso de consulta previa no era un requisito.



¿Qué argumentos tiene el Ministerio en este caso?



El hecho de que no procedería la consulta previa. El otro argumento es la seguridad ciudadana, porque lamentablemente cuando se invadió el proyecto semanas atrás se robaron una cantidad de explosivos que están en manos de gente que no sabe manejarlos. Y tercero, si desmovilizamos la fuerza pública, queda abierto para que cualquier minería informal se tome las instalaciones.



Tras la desmilitarización, ¿de qué manera se daría protección a la comunidad luego del robo de explosivos?



Estamos haciendo investigaciones para tratar de llegar donde están . Incluso hay la idea de entregar recompensa. El volumen de explosivos es tal que si revienta de golpe tendría una influencia de 50 cuadras a la redonda.



Si la Corte ratifica su fallo, ¿cuál será el impacto para el sector en términos de inversión y empleo?



Los inversionistas van a decir que en el país no se respetan los contratos ni la ley. Dirán si se retiran o si no ingresará más inversión a Ecuador. Esto tendrá un impacto negativo en la producción y puestos de trabajo.



¿Cuál es la suma de inversión que en riesgo?



Hay comprometido más de USD 3 000 millones, aparte de la inversión local en minería pequeña. Son recursos que el país necesita.



¿Cómo se resuelve la problemática de la minería ilegal?



Una de las funciones que la Empresa Nacional Minera va a cumplir es hablar con esta gente. Hay que hacer un buen levantamiento de dónde están y decirles cómo es la manera correcta de trabajar.



¿Cuál será el acercamiento con las comunidades en conflicto?



Nos ha faltado estar en las comunidades, tener una presencia como Despacho y trabajar muy de la mano con el Ministerio del Ambiente, con Senagua. Cuando usted impone cosas, no funciona. Hay que hacerles entender cuál es la razón de ser para que se vayan alineando.



Río Blanco es un proyecto estratégico, ¿Qué precedente se sienta?



Si ven que estas acciones son apoyadas por las cortes van a continuar con el resto de proyectos. Seguirá Mirador y otros en el Sur del país. Y es preocupante que las cortes, por un descuido o una falta de análisis, acepten este tipo de planteamientos.



Hoja de vida



Estudió Ingeniería Electrónica en Texas, Estados Unidos. Desde 1976 se ha desempeñado en la industria petrolera. Actualmente es titular de Hidrocarburos, electricidad y minería.