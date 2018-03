Carlos Pérez: ‘Con el arreglo de la Refinería mejorará la calidad del diésel’

Las intervenciones que se han realizado en la Refinería Esmeraldas han permitido bajar la presencia de sólidos en este combustible, según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Este producto tiene 100 partículas por millón de sólidos y la meta es llegar, en julio del 2018, a entre 50 y 60. Antes de estas obras, el diésel tenía hasta 350 partículas por millón.

En este mes se hará la primera para programada de la Refinería Esmeraldas. ¿Qué intervenciones se realizarán?



En marzo se realizará una para de 15 días; y en mayo, una de 54 días. La primera será muy básica, de ciertas unidades, y la otra es del tren número 1, que incluye la Unidad FCC, la HDS, hornos, la instalación de un nuevo generador eléctrico y otros.



Luego de estos trabajos, ¿se requerirá alguna intervención adicional?



La idea es dejar a punto la Refinería en julio del 2018, de tal forma que en los siguientes cuatro años no se haga una intervención mayor. La siguiente para se programaría para el 2022.



Mientras se hacen estos trabajos, ¿cómo se cubrirá la demanda interna?



Los productos que se extraen de la Unidad FCC se están almacenando en tanques para producir los derivados en otras unidades, que no serán intervenidas durante esta para programada.



¿Qué impacto tendrá en la calidad de los combustibles (diésel, extra y súper) las intervenciones que se realizarán en la Refinería?



Con el cambio de catalizadores (filtros) que se ha hecho, hasta ahora ya hemos bajado a 100 partes por millón (ppm) el contenido de sólidos en el diésel. Eso es importante, porque estábamos por encima de las 350 ppm. Y cuando concluyan los trabajos esperamos llegar a mejores niveles, entre 50 y 60 ppm.



Se estaría por debajo de lo que establece la norma Inen, que es 500 partículas por millón.



Es mucho menor, acorde a la norma internacional. La norma Inen, a nuestro criterio, está totalmente fuera de lo que hoy requiere el mercado (...). Aunque todavía no estaríamos llegando a la norma Euro 5, que es 10 partículas por millón. Pero, al final, ese es el objetivo.

¿Qué beneficio tiene el diésel de mejor calidad?



Primero, los motores funcionan de manera más eficiente. Un plan alternativo era poner un aditivo al diésel para reducir aún más los sólidos, lo cual no será necesario. Los transportistas podrían adquirir vehículos de tecnología más avanzada (Euro 5). Esto contribuye al cuidado del ambiente.



¿Cuánto se invirtió para estos catalizadores?



Fue una solución simple y barata, que no se había hecho en la administración anterior. Cuesta entre USD 10 000 y 15 000.



¿Este cambio favorece también a las gasolinas extra y súper?



No, eso es otro proceso diferente, en otra fase.



Cuando termine el mantenimiento programado de la Refinería, ¿se evidenciará un cambio en la súper y la extra?



Para obtener el octanaje de estos productos, mezclamos con naftas importadas. Lo que se logrará es reducir la cantidad de la mezcla.



¿Qué empresa está a cargo del mantenimiento de la Refinería?



La mayor parte son intervenciones con nuestros propios recursos.



Para la Unidad FCC sí se requiere contratar una empresa especializada que trabaja en la reparación de las fisuras que pueda tener el material refractario de esta unidad.

¿Cómo opera actualmente la Unidad FCC?



Todavía está con cuidados de enfriamiento a través de vapor. Hacemos controles térmicos diarios, para asegurarnos que no haya problemas, pero sigue operando con estos cuidados, porque continúan las fugas de calor a través de los refractarios que estás fisurados.



¿Cómo se explica esto, si la Unidad FCC fue cambiada recientemente?



Es nueva, pero hubo un problema: estuvo botada durante un año antes de ser instalada. No sabemos si se tuvieron los debidos cuidados. Se dice que puede ser por el terremoto. La evaluación de la ONU determinará qué ocurrió.



¿La intervención que se haga en la Unidad FCC permitirá determinar, en parte, las causas de su estado actual?



Lo que se hizo no fue una repotenciación de la planta, cuando se hace eso se espera, al menos, un incremento en la capacidad de procesamiento. No fue eso. Se repararon cosas, pero no hubo un plan maestro.



Ud. señaló que no se encontraron los estudios.



No se encontraron. Tampoco hubo una programación bien hecha. Solo fueron tapando huecos.



Desde que se anunció, en agosto del 2017, que el complejo estaba en una situación “crítica”, ¿cómo ha venido operando la Refinería?



Una vez que se resolvió el problema de generación eléctrica, con la interconexión a Termo Esmeraldas II, no se han producido paras no programadas desde noviembre del 2017.

¿Cuándo se hará la convocatoria para la ronda de campos menores, maduros y de gas?



En los próximos días se licitarán los campos Blanca-Vinita, Cuyabeno, Oso, Amistad. El modelo de negocio será contratos específicos y se cancelará una tarifa por barril extraído. También saldrá intracampos.



¿Cuánto se espera en ­inversiones?



Alrededor de USD 1 000 millones.

Su formación

Es ingeniero civil. Estudió en la Universidad de Texas, en Estados Unidos.



Su experiencia



Fue gerente de Pemec. Trabajó para Halliburton de 1993 al 2015.