Pareja señala a Glas; Correa lo defiende

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, reapareció el viernes 3 de febrero del 2017 tras 128 días de haber abandonado el país.

Lo hizo en 10 videos difundidos en las redes sociales hasta la noche y allí habla sobre lo que sucedía en Petroecuador.



En las tomas se ve cómo Pareja conversa con Ricardo Arques, vicepresidente editorial de Expreso, y con Ánderson Boscán, periodista de ese medio. Este Diario pidió la versión de ambos,

pero no tuvo una respuesta.



El exministro cuenta que en la estatal petrolera “no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de (vicepresidente) Jorge Glas”.



Luego, el exministro aparece detrás de un detector de mentiras y asegura lo mismo. Quien lo acompaña sería un especialista en polígrafos.



En otros videos vuelve a mencionar al Vicepresidente de la República y dice: “Para mí, el protegido es (Pedro) Merizalde (actual gerente de Petroecuador) y, ¿quién lo protege? Jorge Glas. Si cae Pedro Merizalde cae Odebrecht y el comercio internacional y todos. Entonces, tienen que proteger a Merizalde a toda costa”.



El caso Petroecuador estalló después de que en marzo del 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación liberara una base de datos con 200 000 nombres de personas y empresas vinculadas con entidades ‘off­shore’ y movimientos financieros en paraísos fiscales.



Desde entonces, en Ecuador hay nueve detenidos, 109 investigados y 39 procesados.

En esa lista está Pareja Yannuzzelli, actualmente prófugo de la justicia. Su reaparición desató la reacción del presidente Rafael Correa.



En su cuenta en Twitter, el Mandatario escribió: “Tienen toda una campaña para tratar de dañar al Gobierno y a Jorge Glas, desesperados por las futuras elecciones (...). (Pareja) Sale ridículamente con un polígrafo... ¡Debería salir con un psiquiatra! Esta farsa pone en evidencia cómo se forjan los engaños destinados a sorprender a la opinión en­cubriendo a los involucrados en actos de corrupción”.



Luego habló en el II Encuentro de Autoridades del Ejecutivo, en el coliseo del Ministerio del Deporte, en Quito, y calificó a Pareja Yannuzzelli de “psicópata y delincuente”. “Yo pongo las manos al fuego por Jorge Glas, porque lo conozco (...) Él expulsó de su oficina a Marcelo Odebrecht”.



En medio de todos los mensajes difundió un e-mail que el exministro le habría enviado al Mandatario desde el exterior, cuando ya estaba prófugo. Correa y Pareja Yannuzzelli cruzaron e-mails en dos ocasiones: el 16 de octubre y el 11 de diciembre del 2016.

En la primera carta, el exministro le dice que no huyó, sino que se fue a la entrega del título de su hijo que se graduó en España. “Te pido clemencia para mí y mi familia. Te pido que le digas a Alexis que no descargue su ira en mi contra. Créeme que lo que me está pasando es demasiado para un ser humano, si no me suicidio es por temor a Dios”.



Y agrega: “Si supieras los que sí se han beneficiado de la refinería (de Esmeraldas) sin hacer nada y están disfrutando te impactaría demasiado”. “Eso me llevaré a la tumba”.



“¿Recibiste dinero o no?”, le responde Correa. Y le pide que si algo le queda de amistad vuelva y denuncie a los involucrados en este hecho.



El 11 de diciembre se vuelven a escribir y Correa otra vez le pide que regrese. “Todo lo que pasó es culpa tuya”.



Pareja le responde: “Has metido presa a mi suegra, una inocente señora de 83 años, a mi cuñado, que pasó 32 días en la cárcel siendo inocente”.



Estas comunicaciones despertaron inquietudes entre la oposición. Especialmente si el Jefe de Estado comunicó de estas conversaciones a las autoridades judiciales. A esa fecha ya habían sido detenidos los exgerentes de Petroecuador, Álex Bravo y Marco Calvopiña.

El asambleísta Diego Salgado (Creo), quien pidió hace un mes que se iniciara un juicio político en contra de Jorge Glas, señala que el Presidente debió presentar a la Fiscalía las comunicaciones que mantuvo con Pareja Yannuzzelli. “Él debería entregar la documentación como prueba, porque de alguna manera Pareja está confesando que ha habido problemas (en la Refinería)”.



Pasado el mediodía, la Secretaría de Comunicación (Secom) confirmó que a las 13:30, el presidente Correa se presentaría en una cadena de radio y televisión. Pero eso no ocurrió y la Secom lo atribuyó a problemas técnicos y logísticos.



El vicepresidente Jorge Glas también suspendió una visita programada a Guayaquil.



En la tarde, el segundo mandantario Glas calificó de “circo” a los videos. En menos de cinco minutos rechazó vinculaciones con supuestos actos de corrupción.



De su parte, el actual gerente de la estatal de petróleos, Pedro Merizalde, no emitió ningún pronunciamiento.

En noviembre del 2016, negó haber cometido delito, infracción u omisión en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto ocurrió luego de que se conociera que la Contraloría había emitido un informe con indicios de responsabilidad penal y, con base en este documento, la Fiscalía abrió una indagación previa por presunto perjurio.



“Cuando un funcionario público no declara un bien, una empresa que poseía en Panamá, eso configura un posible delito de perjurio”, aseguró el contralor Carlos Pólit .



Para Farith Simon, catedrático de la Universidad de San Francisco, Ecuador vive un momento complejo. “Lo que vemos me parece más una guerra de comunicación que un proceso de investigación sobre la corrupción”.



En uno de sus tuits, el presidente Correa acusó a Pareja de haberse reunido el miércoles 11 de enero en Miami con los hermanos Isaías. “Fue en la mansión de Roberto Isaías”.



En un comunicado, Isaías lo emplazó a probar lo dicho: “Ya basta, deje de mentir. Y lo invito a probar las falsedades que ha dicho en Twitter”. En la noche, el Gobierno presentó una cadena y cuestionó a Pareja.