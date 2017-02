Legislador y jurista reaccionan por las declaraciones de Carlos Pareja

Los denominados Capayaleaks no solo generan reacciones en redes sociales. Políticos y juristas también opinan sobre este tema. EL COMERCIO entrevistó a Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), y a Diego Salgado, asambleísta de CREO.

El jurista de la USFQ asegura que Ecuador vive un momento político complejo, debido a la proximidad de las eleccionesdel 19 de febrero y critica el actual sistema judicial del país.



“Si hubiera un sistema de justicia o Fiscalía independientes, que actúen con transparencia, tendríamos información de primera mano y no a través de estos medios. Me parece más una guerra de comunicación que un proceso de investigación sobre la corrupción”, apuntó.



Con esas palabras hizo referencia al cruce de versiones entre el Gobierno y Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos.



La mañana del viernes 3 de febrero del 2017, en redes sociales se difundieron dos videos denominados Capayaleaks; el primero de 54 segundos y el segundo de 2:20.



En esas grabaciones, Pareja Yannuzzelli habla con dos periodistas sobre lo que sucedía en la estatal petrolera. En el primer video, el exfuncionario dice: “En Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glas”. En el segundo dice lo mismo, pero frente a un polígrafo (detector de mentiras).



El Presidente Rafael Correa, en cambio, calificó de "psicópata y delincuente" a Pareja Yannuzzelli. El Jefe de Estado considera que esto es parte de un boicot a la campaña electoral oficialista. Y dijo que “mete sus manos al fuego” por Glas.

El catedrático Simon aclaró que los ciudadanos son los más afectados de todo esto, pues se quedan sin información “correcta, precisa y transparente”.



El asambleísta Salgado, quien pidió hace un mes que se inicie un juicio político en contra del vicepresidente Glas, señala que Correa debió presentar a la Fiscalía las comunicaciones que mantuvo con Pareja Yannuzzelli.



“Él debería entregar la documentación como prueba, porque de alguna manera Pareja Yannuzzelli está confesando que ha habido algún problema (en la Refinería)”.



Y aseguró que el Gobierno “pretende tapar absolutamente todo” hasta que llegue el día de las elecciones. “¿Por qué en el Perú, Colombia, República Dominicana, Brasil, por citar algunos ejemplos, se sabe ya los funcionarios corruptos que recibieron plata de Odebrecht y en Ecuador no? Porque estamos en elecciones”, dijo.



Sobre esto también opinó Simon y comentó que todo indica que “ya se conoce que hay una lista de nombres de personas que recibieron coimas por parte de Odebrecht.”.



“Los mensajes enviados (de Correa), donde todo lo responsabiliza a los Isaías, son mensajes que indican a la ciudadanía que no están dispuestos a encarar directamente las denuncias de corrupción, si no que están queriendo trasladar esas denuncias a terceras personas, cuando hay evidencia de que ha habido corrupción”.