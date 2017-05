Carlos Pareja Cordero y su hijo fueron llamados a juicio por supuesto lavado de activos

Leonel Ronquillo, juez de Garantías Penales de Samborondón, llamó a juicio a Carlos Pareja Cordero, su hijo y otros seis procesados más por el supuesto delito de lavado de activos.

La resolución se dio a conocer, la tarde de jueves 18 de mayo del 2017, durante el segundo día de audiencia, en la Unidad Judicial de la cabecera cantonal de Samborondón (Guayas).



La diligencia para juicio contra Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum se realizó en ausencia de los procesados quienes están detenidos desde el 8 de mayo pasado en Perú al ser vinculados a las denuncias de corrupción en Petroecuador.



El juez Ronquillo se acogió al dictamen acusatorio que presentó el pasado martes 16 de mayo la fiscal Diana Salazar. Ese día, durante el primer día audiencia, Pareja Cordero fue acusado en calidad de autor por presunto lavado de activos.



Salazar culpó a siete personas más por este delito. Pareja Cordero y su secretaria personal, Carolina A., fueron imputados en calidad de autores al igual que Carlos, hijo del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzeli.



Mientras que Carla, la otra hija de Pareja Yannuzzeli fue acusada en calidad de cómplice al igual que Carlos Pareja Dassum, (hijo de Pareja Cordero), Juan P. (yerno) y la empresa Geopronsa, cuya gerente general es Dora G. (suegra de Pareja Yannuzzelli).



Solo Ernesto W. (consuegro de Pareja) fue absuelto porque se demostró que el señor de mayor de edad, no tuvo participación en los hechos investigados por la Fiscalía.



El principal hecho que la Fiscalía investigó fue la transferencia por USD 179 975, que el 27 de julio de 2011 hizo Projinvest Management LLC., con sede en Delaware (EE.UU.) a la cuenta de Castelago S.A., por la compra de un terreno.



Esta propiedad le pertenecía a Pareja Yannuzzelli y a su esposa quienes la cedieron a Geopronsa, cuyos accionistas eran sus hijos y la gerente general su suegra Dora G.



Projinvest tiene como principal accionista a Secure Managment Services LLC., la cual presenta una dirección en el país, ubicada en la avenida Miguel H. Alcívar, en el norte de Guayaquil. Esta ubicación coincide con Paresosi, el estudio jurídico Pareja & Asociados, del que Pareja Cordero fue socio hasta febrero pasado.



José Burbano, abogado de los hijos de Pareja Yannuzzeli, se mostró en desacuerdo con la resolución y dijo que sus representados no tienen ninguna relación con lo investigado “por que recién son accionistas de Geopronsa en el 2015. “Y los accionistas responden por lo venidero y no por lo que pasó antes”.



La fiscal Salazar sostuvo que aún faltan por conocerse más irregularidades en este caso. “Varios hechos que parecería que ellos minimizan, pero que de poco van a ir saliendo cada uno de los actos en que ellos han incurrido”, dijo.