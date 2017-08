Carlos Pareja Yannuzzelli llegó a la Fiscalía para dar su versión

El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingresó vestido con un chaleco antibalas y un casco protector a la Fiscalía General, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.

Pareja, quien también fue Ministro de Hidrocarburos del anterior Gobierno, se presentó en la Fiscalía para rendir una versión libre y voluntaria en el caso por supuesto lavado de activos que se sigue en su contra por la red de corrupción de Petroecuador.



Esta diligencia, que iniciará a las 09:00, se realizará ante el fiscal Carlos Baca, pues el delito que se investiga tendría relación con su periodo como ministro y goza de fuero de Corte Nacional de Justicia.



Ayer, jueves, Reinaldo Zambrano, abogado del exfuncionario, evitó dar detalles de esta comparecencia, pues dijo que aún estudia la estrategia de defensa.



Sobre el acuerdo de cooperación eficaz, el jurista sostuvo que esta mañana se reunirá con autoridades de la Fiscalía para analizar esos detalles. Hasta el 08:50, el abogado no había llegado al edificio.



A través de un comunicado, Pareja Yannuzzelli ha señalado que no dirá nada mientras no se concrete ese convenio.