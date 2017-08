Carlos Pareja Yannuzzelli está en manos de la Justicia

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, arribó a Quito a las 20:40 del viernes 11 de agosto del 2017. Lo hizo acompañado del presidente de la Asamblea, José Serrano, y del exviceministro del Interior, Diego Fuentes.

Pasadas las 21:00, Serrano habló menos de cinco minutos y dijo que “hace algunos días” recibieron el contacto de alguien que era cercano al exfuncionario. Esa persona habría manifestado que Pareja quería entregarse y someterse a los procesos judiciales abiertos en su contra.



“Conversamos con el presidente Lenín Moreno y la única condición era que no haya ningún condicionamiento y así fue. Ahora ya está en manos de la justicia. Ahora es la Fiscalía la que tiene que hacer el trabajo”, señaló Serrano.



No respondió preguntas y se retiró en un vehículo, junto a su equipo de seguridad.



15 minutos después, Pareja salió en medio de policías élites del GIR y del GOE, quienes vestían uniforme camuflaje y máscaras negras.



El exsecretario de Estado vestía una camisa negra. En silencio se subió a un auto con vidrios polarizados y se fue escoltado por otros dos automotores todo terreno. Luego le siguieron vehículos con agentes de Inteligencia y de otros servicios.



Antes del arribo, unos 20 policías custodiaron los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El personal era parte del operativo destinado para la llegada del exministro.

El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzeli salió del aeropuerto de Tababela pasadas las 21:00.. Foto: API



El movimiento en el día



Temprano, el presidente Lenín Moreno anunciaba la entrega de Pareja. Minutos después, policías élite del GIR comenzaron a llegar al hangar privado al que arriban avionetas, en el norte de Guayaquil.



Pero todo cambió luego de que se confirmara que la aeronave que volaba entre Miami y Ecuador tuvo averías y debía aterrizar en Panamá.



Pareja, quien es investigado por el escándalo de corrupción al interior de la estatal Petroecuador, vuelve al país tras 11 meses de haberse ido.



¿Cómo se concretó el retorno? Moreno dijo que el presidente de la Asamblea, José Serrano, actuó como intermedia­rio y le agradeció por hacerlo.



El legislador respondió este mensaje y sostuvo: “Conforme a lo planificado con usted, hemos logrado que Capaya se entregue voluntariamente”.



Según Moreno, el exministro se comprometió a colaborar con la justicia. Cuando aquello ocurre, en el Código Penal está fijada la figura de ­cooperación eficaz (art. 491).



Con esa norma, los cooperantes pueden acceder a una reducción de la pena, que será fijada en instancias judiciales.

Pero para ello, los datos que entregue deben aportar para aclarar el caso de corrupción.



Sin embargo, en la tarde, la Fiscalía expresó que ni Pareja Yannuzzelli ni su familia han suscrito convenio de cooperación alguno ni han presentado pedido formal a esta entidad. “Eso no obstaculiza, de ninguna manera, la investigación que se lleva adelante en varios sentidos ni la sanción de los hechos delictivos en los que hayan participado”.



La solicitud para acogerse a la cooperación eficaz la debe presentar oficialmente el procesado. De concretarse el pedido, la Fiscalía tendrá que analizarlo.



En la noche, el fiscal, Carlos Baca Mancheno, indicó a este Diario que Pareja debe ir a un centro de rehabilitación social por los procesos que enfrenta.



Al Fiscal se le preguntó si luego de la entrega los procesos seguirán abiertos y respondió que sí, que “bajo ningún punto de vista pueden suspenderse”.



Luego también señaló que no estaba al tanto del acuerdo para la entrega e hizo una aclaración: “Una persona como el señor Pareja no está en condiciones de ponerle condiciones ni a la Fiscalía ni al Estado”.



Por el momento, las investigaciones en este caso continuarán en la Fiscalía.





Los juicios abiertos



Pareja Yannuzzelli es investigado por cinco delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, pecu­lado y lavado de activos.



El primer proceso que se abrió fue por cohecho. En este caso, la Fiscalía reveló que él y otras 11 personas recibieron sobornos por USD 44,7 millones. Con base en esos datos, en febrero pasado fue sentenciado a cinco años de cárcel. La misma pena recibió Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.



Durante el juicio, el fiscal Juan Carlos Zúñiga señaló que Pareja Yannuzzelli y otras tres personas trabajaron en la Gerencia de Refinación de Petroecuador entre 2012 y 2016.



En ese tiempo suscribieron 35 contratos (17 principales y 18 complementarios) por USD 258,6 millones, de los cuales, al parecer, se beneficiaron de un porcentaje. Por eso, el juez también ordenó el pago de 25 millones a Petroecuador, como una indemnización.

Exministro de Ecuador salió del aeropuerto en fuerte dispositivo policial. Foto: Cortesía SECOM



Las declaraciones



El 3 de febrero pasado, Pareja apareció en 10 videos tras 128 días de haber abandonado el país. Allí, el exministro contó que en la estatal petrolera “no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de (vicepresidente) Jorge Glas”. El segundo Mandatario calificó de “circo” a los videos y rechazaba vinculaciones con supuestos actos de corrupción.



El caso Petroecuador estalló luego de que periodistas filtraran documentos que revelaron el ocultamiento de propiedades y de activos a través de empresas ‘offshore’.





La cronología de los hechos

8 de junio del 2016

La Asamblea comienza la investigación de los Panama Papers. Llama al exministro de Hidrocarburos y dice que no tiene empresas en paraísos fiscales. Pero las investigaciones revelaron otra cosa.

3 de octubre del 2016

La Fiscalía anuncia que Pareja fue vinculado a la investigación por presunto cohecho, pero el exfuncionario ya había dejado el país cinco días antes. Hubo críticas para el entonces fiscal Galo Chiriboga.



11 de octubre 2016

Alexis Mera, entonces secretario jurídico de la Presidencia, sostuvo que Pareja Yannuzzelli se fue a España “de paseo”. Luego aseguró que si no se entregaba a las autoridades se pediría la extradición.



En contexto



Carlos Pareja Yannuzzelli­ abandonó el Ecuador la madrugada del miércoles 28 de septiembre del 2016, con destino a Madrid. Cinco días después, el lunes 3 de octubre, la Fiscalía anunció su vinculación a la investigación penal por el delito de cohecho.