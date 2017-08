Carlos Pareja Yannuzzelli espera que se anule fallo por cohecho

Carlos Pareja Yannuzzelli pasó el viernes, 11 de agosto, su primera noche en la Cárcel 4 de Quito. Mañana, 14 de agosto, el exgerente de Petroecuador tiene previsto reunirse con sus abogados para analizar la ‘estrategia de defensa’. El exfuncionario es indagado por cinco delitos: cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y delincuencia organizada.

Gustavo Gaete, uno de sus abogados, adelantó este sábado a EL COMERCIO que intentarán que se anule la condena de cinco años de cárcel por cohecho,­ que pesa en contra de su cliente. La diligencia será el 29 de agosto próximo, en la Sala Penal de la Corte de Pichincha.



El jurista considera que “hay falta de motivación en la sentencia, violaciones al debido proceso, errónea valoración de las pruebas e inconsistencias en los cargos imputados”.



En febrero, el exgerente de Petroecuador y otras 15 personas fueron condenadas bajo la figura de cohecho. 10 sospechosos, entre ellos Pareja Yannuzzelli, recibieron una pena de cinco años de cárcel, en el grado de autores. Para el resto, se dispusieron 30 meses de prisión, en calidad de cómplices.



Además del exgerente de Petroecuador, en el primer grupo están Álex Bravo, exgerente de la estatal petrolera, Paquita de Mora y Arturo Escobar, ambos exfuncionarios, y seis empresarios que al parecer se beneficiaron de contratos. En el segundo grupo, en cambio, aparecen los familiares de Pareja Yannuzzelli y de Bravo.



Según las investigaciones, los cuatro exfuncionarios trabajaron en la Gerencia de Refinación de Petroecuador entre 2012 y 2016 y suscribieron 35 contratos (17 principales y 18 complementarios) por USD 258,6 millones, de los cuales, presuntamente, los sospechosos obtuvieron un porcentaje.



El 24 de agosto también se desarrollará la audiencia preparatoria de juicio por el proceso de peculado. En ese caso está investigado Pareja Yannuzzelli junto con Bravo, Diego Tapia, exgerente de Refinación de Petroecuador, y el contratista Jorge Vivar Quintero.



Esta investigación se activó luego de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de los exfuncionarios, por posibles irregularidades en los procesos precontractual, contractual, de ejecución, supervisión y liquidación de los contratos hechos con la empresa de Vivar, Servicios de Ingeniería Mecánica Cía.



Según el ente de control, Petroecuador firmó en abril del 2015 el acuerdo con esa compañía, pese a que esta estaba inha­bilitada para participar.



Durante el proceso de adjudicación, la firma presentó una oferta técnica y un presupuesto referencial de USD 23,3 millones, para la recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas, pero su precio final fue de USD 27,1 millones.



Es decir, hubo un incremento del 16%, según Contraloría.

Además, el organismo de control identificó aparentes irregularidades en la fiscalización de las ofertas, a cargo de Worley Parsons. Su representante, Reymond Falcon Jr., recomendó la adjudicación del contrato a la empresa de Vivar.



La Contraloría dijo que el informe de la fiscalizadora no incluyó un análisis de los precios unitarios y tampoco justificó económica ni técnicamente el valor del proyecto. Otro problema detectado fue que la propuesta técnica de la contratista no se ajustaba a una ingeniería de detalle. Falcon Jr. y otras tres personas fueron sobreseídas la semana pasada dentro de este caso.

Sobre los procesos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, se espera que las autoridades judiciales definan día y hora para las audiencias preparatorias de juicio, tomando en cuenta que las indagaciones ya concluyeron.



Tras el retorno del exgerente de la petrolera, sus abogados no descartan que esas diligencias se realicen pronto. Gaete no quiso adelantar si se acogerán a la denominada cooperación eficaz, como lo anunció el Gobierno el viernes. Esa figura penal posibilita la reducción de hasta el 90% de la pena si la información que entrega el procesado ayuda a descubrir todo el esquema de un delito.



Pareja Yannuzzelli ya ha intentado testificar dos veces por los hechos de corrupción en Petroecuador. La primera vez fue en noviembre pasado.



Su abogado de entonces, Xavier Cazar, leyó un mensaje enviado por su cliente en el que advertía su interés de “colaborar eficazmente” con la Fiscalía, para que se “juzgue de forma concreta y precisa” a los responsables de los ilícitos. Su pedido no fue autorizado por la jueza Sylvia Sánchez.



En febrero pasado volvió a solicitar que se tomara su declaración a través de videoconferencia, por el caso de cohecho. En ese entonces, el Tribunal Penal lo autorizó, pero en el

juicio su defensa desistió.



Para el fiscal general Carlos Baca, la presencia de Pareja Yannuzzelli en los juicios será positiva, pues se conocerá formalmente su versión.



Ayer, las autoridades aclararon que el exgerente de Petroecuador permanece en la Cárcel 4 y no bajo arresto domiciliario. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, escribió que el exfuncionario no está “ni estará” en el mismo centro de rehabilitación donde permanece Bravo.