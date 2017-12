Carlos Ochoa dice que no fue parte del gobierno de Rafael Correa

El Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, acudió la mañana de este miércoles, 20 de diciembre al set de Teleamazonas para una entrevista con la periodista Janet Hinostroza. En más de 40 minutos de conversación se toparon varios temas: las sanciones a la televisora, su función en el Gobierno de Correa, linchamiento mediático, entre otros.



Sanción a Teleamazonas



El pasado 12 de diciembre, la televisora fue sancionada con el 10% de la facturación de los últimos tres meses y obligada a transmitir un contenido audiovisual como derecho a la réplica. Esto debido a que el 14 de noviembre del 2017, Teleamazonas entrevistó en el programa Los Desayunos de 24 horas a la asambleísta de Creo Lourdes Cuesta, quien se refirió a la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y al superintendente de Comunicación.



Ochoa señaló hoy que la sanción se dio porque el canal se negó a transmitir un video de réplica a los comentarios emitidos por la asambleísta Cuesta durante la entrevista. Además dijo que el proceso ahora está en el Contencioso Administrativo.



Ochoa detalló esta mañana que durante aquella entrevista, la asambleísta señaló que la Ley de Comunicación y el Superintendente de Información ha quebrado medios; que él (Ochoa) ha sido juez y parte de los procesos a los medios de comunicación y que el organismo aplica a su criterio la Ley, estos comentarios, aseguró, han afectado a su persona, al organismo y a la autoridad.



Además indicó que los más de USD 530 000 que la Superintendencia ha cobrado de sanciones ha entrado al presupuesto general del Estado y no a las arcas de la Superintendencia. Este hecho también fue comentado por la asambleísta en noviembre pasado.



Ochoa señaló que “no es juez y parte” en los procesos contra los medios de comunicación. “Quiero dejar en claro que es obligación de los funcionarios públicos acudir a los medios de comunicación. Nosotros somos un órgano administrativo no un organismo jurisdiccional, nosotros emitimos resoluciones, no sentencias, un símil es el superintendente de bancos. No se puede decir que somos juez y parte”.



Ante lo cual Hinostroza le dijo “Vamos al caso de Teleamazonas. Usted es la autoridad, usted es el que se siente afectado, usted es el que demanda, usted es el que recibe la denuncia, usted es el que procesa la denuncia y obviamente usted es el que sanciona en favor de usted”.



Ochoa solo concluyó diciendo que al final “será el Contencioso Administrativo quien dirima”.



Funciones en el Gobierno de Correa



Carlos Ochoa reiteró esta mañana que él jamás fue parte del Gobierno de Correa pero reconoció que admira mucho al expresidente. “Yo no formé parte del Gobierno de Correa. Yo formo parte de la Función de Transparencia y Control Social. Nunca he formado parte del Gobierno de Correa”, dijo ante los comentarios de la periodista, quien aseguró que, de alguna forma, había sido parte del Régimen anterior.





Ochoa también dijo que no está volteando la espalda a Rafael Correa. "Admiro al expresidente Correa, no le estoy volteando la cara, simplemente lo que le estoy diciendo es que usted (Hinostroza) me vincula con el Ejecutivo y yo nunca he sido parte de él".



Carlos Ochoa trabajó dos años como director nacional de noticias del canal incautado Gama TV. Él señaló que ese medio de comunicación es privado y no público por eso no fue parte del Gobierno.

Carlos Ochoa en Teleamazonas. Foto: Captura