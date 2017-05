Carlos Ochoa dijo que cumplirá su periodo hasta el 15 de octubre del 2018

El superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, aseguró que fue elegido para ese cargo hasta el 15 de octubre del 2018 y que cumplirá ese periodo.

Así lo dio a conocer la mañana de este jueves 11 de mayo del 2017 durante un conversatorio con la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, en Guayaquil.



Ochoa aclaró que su cargo no depende del presidente actual, Rafael Correa, ni del mandatario electo, Lenín Moreno. “Cada función tiene su propia vertiente, su propia Ley, sus propias normas y su propia independencia”, indicó.



Recordó que con la Constitución de Montecristi aprobada en el 2008 se crearon dos nuevas funciones: Control Electoral y Transparencia y Control Social. Y que a él lo eligió el Consejo de Participación Social y Control, que pertenece a la última entidad.



Durante el diálogo, Ochoa recordó que en una reunión con Moreno comentaron sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Señaló que muchos sectores plantean cambios, pero que le llama la atención que nadie le consulte a la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom).



“Algo tenemos que haber aprendido en estos tres años en aplicación de la Ley, de haber generado una institucionalidad en todo el país y no solamente eso, creo que la experiencia que tengo yo en Ecuavisa, en Teleamazonas, en Telecentro (…) algo debo haber aprendido en todos estos años para poder colaborar en algo para una reforma”, manifestó.



Según Ochoa, la Supercom ya tiene una reforma lista desde hace dos años. Indicó que siempre se los tilda de “draconianos, que Carlos Ochoa es una persona con la cual no se puede conversar, a pesar de que he visitado todos los medios de este país”.



Una de las reformas es que no menos del 15% de la propaganda oficial del Estado vaya a medios locales y regionales privados, comunitarios o públicos, añadió.



Así, dijo, se evitará que medios pequeños sobrevivan o trabajen a pérdidas. “El Estado no tiene solamente que generar una apertura de frecuencias, sino que además tiene que generar posibilidad económica de que esos medios sobrevivan dignamente”.



La Ley establece multas de diez salarios mínimos por una determinada sanción o el 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses. Ochoa propone que se cambie a uno a diez salarios mínimos o de 1% al 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses.



Con ello, explicó, se generará una medida justa, porque no es lo mismo la sanción económica para un medio local que nacional.



Ochoa hizo un llamado a que todos se involucren en el debate de las reformas. “Yo veo por ahí determinados sectores políticos que no obtuvieron ningún reconocimiento que ahora se pretenden abanderar de una reforma a la Ley, entonces esta es una tarea de todos que no puede ser apropiada”.