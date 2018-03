Carlos Ochoa dijo que el sueldo que recibía en canal incautado era ‘ínfimo’ en relación a lo que pagan otros medios

El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, habló la mañana de este miércoles, 28 de febrero del 2018, sobre la solicitud del juicio político planteado en su contra por los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta, y el informe de Contraloría por su gestión en GamaTV.

En una entrevista con Radio Pública, Ochoa dijo que no ha pensado en renunciar a su cargo por los procesos que se siguen en su contra. En caso de ser llamado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea, señaló que asistirá para explicar al país “por qué se tomó todas y cada una de las decisiones” en la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).



“Me están llamando (a la Asamblea) por cumplir la Ley, una Ley que ellos aprobaron”, sostuvo el Superintendente y mencionó que todos los procesos que inició y las sanciones que emitió la Supercom están amparadas en la Ley de Comunicación. “Los procesos se iniciaron en la seguridad que se había generado una falta a la ley”, asegura.



Según el titular de la Supercom, desde que se aprobó la Ley, en el 2013, se han abierto 1 200 procesos y solo el “31% de medios registrados en la Cordicom han sido sancionados”.



Uno de los argumentos por el cual, Ochoa puede ser llamado a juicio político, de acuerdo al pedido de los legisladores, son las multas “exorbitantes” cobradas a los medios y periodistas por sanciones. Ante esto, el Superintendente afirmó que se han cobrado cerca de USD 700 000 en multas, los cuales han "ingresado al presupuesto del Estado". Para el funcionario, el patrimonio de los medios privados suma alrededor de “USD 513 millones” y por ello "ningún medio puede quebrar" debido a las sanciones emitidas por la Supercom.



Respecto al Informe de Contraloría que señala que Ochoa, entre 2011 y 2013, percibió USD 94 200 en bonos y sueldos por su labor como director de noticias de GamaTV, el superintendente manifiesta que el ente de control no podía auditar a este canal por ser un medio privado. “Mi contrato de Gama está inscrito en el Ministerio de Trabajo”, no hay cargo público de Director de Noticias en el presupuesto del Estado, dijo.



El Superintendente contó que en ese entonces, su sueldo mensual en Gama TV fue de USD 8 000. Mencionó que por realizar dos tareas adicionales: presentador de noticias y entrevistas recibió USD 2 400 y por el programa de política 'Contrapunto' obtuvo USD 1 000 adicionales a su salario. "Fue un convenio entre privados que aceptó el canal", dijo.



Ochoa consideró que la remuneración mensual de USD 8 000 es "ínfima" por que es un cargo de responsabilidad. “El sueldo de USD 8 000 de director de noticias es ínfimo en relación a lo que ganan canales como Teleamazonas, Ecuavisa y otros más... El sueldo promedio para un director nacional de noticias es de USD 25 000 mensuales, porque es un cargo de alta responsabilidad”, dijo.



El Superintendente asegura que no le han ofrecido cargo en ninguna embajada. Ochoa no descartó la posibilidad de regresar al periodismo. Pero reconoció que para hacerlo tendría que haber un medio que lo necesitara.