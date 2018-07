Carlos Holmes Trujillo será el canciller del gobierno de Duque

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes 13 de julio de 2018 en Miami que el canciller de su primer Gobierno será Carlos Holmes Trujillo y destacó que en su política exterior serán importantes el multilateralismo y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Duque reveló el nombre del escogido para el Ministerio de Relaciones Exteriores durante una entrevista televisiva con el periodista y escritor Jaime Bayly, emitida en directo por el canal local Mega TV.



Ante una pregunta de Bayly, el mandatario electo, que asumirá el cargo el 7 de agosto, acabó revelando que Trujillo, que fue el jefe de su campaña electoral y cuenta con una vasta "formación internacional", será el canciller de su Gobierno.



Carlos Holmes Trujillo García fue alcalde de la ciudad de Cali, Ministro del Interior y Ministro de Educación de Colombia, así como Constituyente de 1991.



Con Ernesto Samper en la Presidencia fue Alto Consejero de Paz.

Como diplomático ha sido representante permanente de Colombia ante la OEA, embajador en Austria, Rusia, embajador en Suecia y jefe de la Misión de Colombia ante la Unión Europea, entre otros cargos.



En la entrevista, Duque dijo que mantendrá la política de Juan Manuel Santos, presidente saliente, de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en mayo en Venezuela.



Asimismo, indicó que será "consecuente" y no nombrará embajador en Caracas, que "corregirá" lo que no funcione de los acuerdos de paz con las FARC y que una de sus mayores preocupaciones es el deterioro de la "seguridad".



Este sábado, Duque se reunirá con la comunidad colombiana en Miami en un acto denominado "Colombia es de todos" y ofrecerá una rueda de prensa.