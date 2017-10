Carlos de la Torre: ‘el plan económico responde a momentos difíciles’

El ministro de Economía, Carlos de la Torre, aseguró este jueves, 12 de octubre del 2017, que el plan económico presentado por el Gobierno responde a "momentos difíciles" y defendió que "el sector privado debe hacerse cargo de la economía nacional" para reflotarla.

"La economía ecuatoriana pasa por momentos muy difíciles", manifestó hoy en una charla con representante de los medios de comunicación celebrada en el Ministerio de Finanzas en Quito.



De la Torre salió a la palestra para explicar los mecanismos y razones del nuevo plan económico presentado el miércoles por el jefe del Estado, Lenín Moreno, que incluye medidas de recorte de gasto público para dinamizar la economía, alentar las inversiones mediante la repatriación de capitales y la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal.



"Enfrentamos una deuda y compromisos en niveles que no son adecuados y nos generan una carga", añadió el titular de Economía para quien es "imperativa" la necesidad de generar empleo en el país y "mejorar la vida de los ecuatorianos".



Sobre el contenido del paquete económico explicó que las propuestas "se implementarán de forma inmediata" y que el 86% salieron de las mesas de diálogo establecidas por el Ejecutivo de Moreno prácticamente después de que asumiera funciones en mayo pasado.



Abundó en que el programa contiene cuatro niveles de acciones, entre las que figuran las destinadas a incentivar a las pequeñas y medianas empresas a fin de generar empleo directo.



Para ello destacó que "la dolarización debe mantenerse para que los otros mecanismos (previstos) puedan funcionar".



Otro de los puntos destacados es incrementar los flujos de divisas y en este sentido, el ministro subrayó que "los esfuerzos se dirigen para enfrentar los dos grandes males que afectan a la predicción de nuestro país, el contrabando y la evasión".



El plan elevará al 25% el impuesto de sociedades y gravará el décimo tercer sueldo a aquellos salarios superiores a los USD 3000.



En relación a posibles críticas en determinados sectores sociales, De la Torre sostuvo que estas iniciativas "no constituyen un 'paquetazo', no se ha subido el IVA, ni (los gravámentes) de servicios básicos".



En línea con el anuncio oficial hecho por el principal mandatario, el titular económico hizo hincapié en que el Gobierno ha recurrido a "acciones muy calibradas y sopesadas".



Por su parte, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, insistió en que las reformas que serán aplicadas son "medidas de estímulo" en materia fiscal destinadas a dinamizar la economía, en particular al sector de las microempresas.



Estas empresas en Ecuador son aquellas que obtienen ingresos por debajo de los USD 300 000 al año.



Puso como dato la "exoneración de dos años al impuesto de la renta desde la creación" de las empresas y que el 82% de las sociedades quedarán eximidas del anticipo de la renta.



Orlando argumentó que los estímulos aprobados beneficiarán en materia fiscal a estos emprendimientos para permitirles desarrollarse en un entorno más fácil.



Asimismo destacó que en el paquete anunciado "se elimina también el impuesto a las tierras rurales", otro sector generador de trabajo en el país andino.



El presidente Moreno tiene previsto solicitar a la Asamblea Nacional la revisión de la Ley de Plusvalía, legislada por su predecesor en el cargo Rafael Correa, que ha provocado un parón en el sector de la construcción y desacelerado consiguientemente la economía nacional.



De hecho, la consulta popular que plantea llevar a cabo el presidente a principios de 2018 incluye la remoción de esa ley.

Un informe difundido esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que el PIB ecuatoriano perdió un 1,6%.