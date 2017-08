Fiscal: Odebrecht pagó USD 10,1 millones al excontralor Carlos Pólit

La diligencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Allí, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, presentó cargos contra el excontralor del Estado, Carlos Pólit, investigado por presunto delito de concusión en el caso Odebrecht.

En la audiencia, el fiscal aseguró que el exfuncionario recibió de la empresa brasileña USD 10,1 millones y que la mayoría se pagó en efectivo.



Poco a poco detalló que ese monto se canceló por partes.

Por ejemplo, el primer pago habría sido de 6,1 millones a cambio de “desvanecer sistemáticamente” las 10 glosas que la Contraloría le hiciera a Odebrecht, tras un examen especial a la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.



Esas glosas determinaban multas para la firma brasileña por sobre los USD 70 millones por problemas en la construcción de la hidroeléctrica que se detectaron siete meses después de inaugurada la planta, en el 2008.



La obra contratada costaba inicialmente USD 286,8 millones, pero terminó valorada en USD 368 millones.



El fiscal Baca presentó como evidencia las versiones de dos funcionarios de la Contraloría, quienes aseguraron que Pólit fue quien dirigió las resoluciones con las que se desvanecieron las glosas de Odebrecht.



Estas resoluciones se emitieron entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre del 2010 y no fueron suscritas por él, sino por otra persona. Esto ocurrió, porque esos días Pólit aparentemente estaba de viaje.



Según el Fiscal, durante los 10 años en que estuvo al frente de la Contraloría (2007-2017) salió del país 62 veces, y las fechas de sus vuelos coinciden con las firmas de las resoluciones a favor de la constructora que tiene su sede en Brasil.



Las investigaciones determinaron que luego de esta primera negociación ilegal, Pólit habría exigido USD 4,1 millones más a cambio de “sacar limpios” los informes de control de cinco obras que tenía la constructora en el país.



Los proyectos en que se emitieron informes favorables son en el poliducto Pascuales-Cuenca, el movimiento de tierras y el acueducto en la Refinería del Pacífico, la hidroeléctrica Manduriacu y el proyecto Daule-Vinces.



De los USD 4 millones, los agentes detectaron que USD 1,7 fueron pagados a través de las empresas Cosani y Plastiquim, con las cuales Pólit se habría beneficiado. El monto restante fue cancelado en efectivo, en la suite que Odebrecht tenía en el Swissotel, en Quito.



Cosani es una inmobiliaria registrada en Panamá desde diciembre de 1981, a través de la firma forense Morgan y Morgan. Como su apoderado aparece Daniel Rodríguez, quien fue representante de la extinta Filanbanco Trust y de Cosani. La segunda es una firma nacional, que supuestamente fabrica plásticos.



Días atrás, Jorge Acosta, el exabogado de Pólit, dijo que estas dos empresas no tienen relación alguna con su cliente.



En la audiencia el juez nacional Luis Enríquez permitió que se reproduzca un audio de más de 30 minutos en los que interviene José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador y Pólit. Esta grabación se realizó el 26 de julio del 2016 en la casa del excontralor, en Guayaquil. Allí, Santos le recuerda al exfuncionario que él nunca quiso que le cancelen a través de cuentas en el extranjero. Y Pólit también le recuerda al exdirectivo que siempre le pidió una cuenta, pues aseguraba que “eso es un lío”.



En otra parte de la grabación, cuyo volumen fue muy bajo, el hoy procesado asegura que seguirá en la Contraloría, a pesar de que todavía no se inscribía en ese proceso.



Luego, Baca solicitó que la Corte inicie el proceso de extradición del exfuncionario, quien está en Miami.



Pero Hernán Ulloa, abogado del exfuncionario, negó todas las acusaciones. Su principal crítica es la “falta de documentos” que confirmen el dinero entregado. Pero Baca presentó tres registros de pagos.



Ulloa indicó que su cliente no recibió ningún pago ilegal y que su deseo era volver al país para presentar las pruebas de descargo y hablar sobre la verdadera relación que tuvo con los directivos de Odebrecht.



Tras dos horas de audiencia, el juez Enríquez ordenó el arresto domiciliario para Pólit por tener 66 años, además que se incauten de sus cuentas bancarias y que se le prohíba enajenar todos sus bienes.

A esta cita judicial también asistió el procurador general del Estado, Diego García.



En contexto

El caso Odebrecht estalló en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara que la empresa brasileña pagó sobornos en América Latina y que en Ecuador el monto de las coimas llegó a USD 33,5 millones.